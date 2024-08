– Mamy prawdopodobnie do czynienia z wlotem obiektu na terytorium Polski. Obiekt był potwierdzony radiolokacyjne przez co najmniej trzy stacje – przekazał generał dywizji Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Do zdarzenia doszło o godz. 6:43. - Obiekt prawdopodobnie wszedł w przestrzeń Polski, zaniknął po około 25 kilometrach (lotu - red.) na terytorium Polski - dodał. - Uruchomiłem akcję poszukiwawczą obiektu - przekazał wojskowy.

Wkrótce więcej informacji