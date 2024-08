Zaginęła 16-letnia Sylwia Październy. Od kilku dni nie daje znaku życia

Jak podają policjanci, nastolatka ostatni raz była widziana 18 sierpnia w Tychach o godzinie 18. Wyszła z domu ubrana w zieloną bluzę z kapturem i niebieskie jeansy. Nie powiedziała, dokąd się udaje.

Na profilu SOS Zaginięcia na Facebooku czytamy, że ostatni kontakt z rodziną dziewczyna nawiązała za pośrednictwem aplikacji Messenger. Miało to miejsce 24 sierpnia. Od tamtej pory kontakt się urwał – 16-latka nie odezwała się do rodziny, nie wróciła także do domu.

„Obecnie może przebywać w Gliwicach, a docelowo kierować się do Niemiec” – czytamy w poście SMS Zaginięcia. „Dziewczyna ma 167 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma niebieskie oczy, blond włosy” – dodano we wpisie.

Policja apeluje o pomoc, głos zabrał ojciec nastolatki

Jak zaznaczyła młodsza aspirant Paulina Kęsek, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tychach, „w dalszym ciągu prowadzone są czynności poszukiwawcze, nie mamy żadnych nowych informacji”.

Mundurowi apelują – jeśli ktokolwiek widział zaginioną lub zna miejsce jej pobytu proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Tychach pod numerem telefonu 47 855 12 00, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia – pod numerem alarmowym 112.

Nastolatka ma mieć przy sobie telefon, ten jednak jest wyłączony. Jej tata na Facebooku poprosił o pomoc w poszukiwaniach. „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Wyszła w niedzielę i do tej pory nie wróciła, moja córka Sylwia Październy. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje na temat jej pobyt, proszę o kontakt ze mną lub komendą policji w Tychach” – głosi jego wpis w mediach społecznościowych.

