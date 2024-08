Toksyczna chmura nad Polską? IMGW tłumaczy, czy są powody do obaw

Do silnej erupcji wulkanu doszło w czwartek 22 sierpnia na półwyspie Reykjanes w Islandii. Wcześniej w tym samym miejscu miała miejsce seria silnych trzęsień ziemi, po których doszło do szczelinowego wypływu lawy. Był to już szósty tego typu wybuch w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

Pobudzony po blisko 780 latach system wulkaniczny Svartsengi spowodował utworzenie się w niedzielę 25 sierpnia toksycznej chmury nad Europą. W środku zawarty był dwutlenek siarki. Brytyjska służba meteorologiczna Met Office przekazała, że wysokie stężenie siarki odnotowano m.in. nad Londynem, Hull oraz Norwich.

Te doniesienia wywołały niepokój, ponieważ wdychanie dwutlenki siatki może powodować ból gardła, kaszel, katar, pieczenie oczu, uczucie ucisku w płucach oraz trudności w oddychaniu. Przy kontakcie ze skórą może doprowadzić do kłującego bólu, pęcherzy i zaczerwienień.

Eksperci zaznaczali jednak, że tym razem chmura będzie miała „niewielki wpływ na jakość powietrza przy powierzchni ziemi”. Mimo tego w polskim internecie pojawiło się mnóstwo obaw, że do Polski zmierza toksyczna chmura, która jest dla nas niebezpieczna.

Toksyczna chmura nad Polską? IMGW wydało oświadczenie

Głos w sprawie zabrał IMGW. W wydanym komunikacie zaznaczono, powołując się na monitoring islandzkiej Agencji Ochrony Środowiska, że tym razem ze szczelin nie wydobywały się pyły, a stężenie siarki nie przekroczyło rekomendowanego przez WHO poziomu.

„Transport daleki zwykle odbywa się na wyższych poziomach atmosfery (co wyklucza ekspozycję zagrażającą zdrowiu), a warunki cyrkulacyjne nie zawsze sprzyjają osiadaniu zanieczyszczeń, nawet po ich napływie na dany obszar” – napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie specjaliści z IMGW zaznaczyli, że w naszym regionie satelity nie wykryły cząsteczek siarki pochodzących z wybuchu islandzkiego wulkanu. Tym samym chmura nie powinna negatywnie wpływać na „stan zdrowia mieszkańców polskich miejscowości. W oświadczeniu dodano również, że służby przez cały czas monitorują sytuację”.

