Szefowa PE zachwycona polskim miastem. „To fantastyczne, co zrobiliście”

Podczas ostatniego dnia Campusu Polska Przyszłości odbyły się m.in. spotkania z Sanną Marin, Radosławem Sikorskim i Dmytro Kułebą oraz Adamem Bodnarem i Verą Jourovą. Zgromadzona w Olsztynie publiczność miała również okazję wysłuchać Roberty Metsoli i zadać szefowej Parlamentu Europejskiego kilka pytań. Przewodnicząca PE zaskoczyła już na samym początku spotkania, ponieważ przywitała się w języku polskim. – Szanowny Rafale, szanowni uczestnicy Campusu Polska Przyszłości – powiedziała.

W trakcie spotkania Rafał Trzaskowski stwierdził, że „Parlament Europejski jest niezwykle ważną instytucją, ponieważ stawia ona w centrum obywateli”. – Ja zawsze staram się mówić jak najprostszym językiem, tłumaczyć ludziom decyzje, które podejmujemy – powiedziała.

„UE musi robić więcej w kwestii bezpieczeństwa”

Polityk KO zapytał szefową PE o kwestie związane z bezpieczeństwem w kontekście wojny w Ukrainie. – My w Polsce czujemy, że robimy więcej niż inne kraje, że bierzemy na siebie znacznie większą odpowiedzialność. Jaki pomysł ma PE, aby zachęcić inne kraje do robienia więcej w kwestiach bezpieczeństwa? – zapytał. Roberta Metsola powiedziała, że w czasie wyborów do PE wyborcy jasno zaznaczyli, że chcą, aby UE robiła więcej w kwestiach bezpieczeństwa i zapewniła, że tak się stanie. Polityczka zaznaczyła, że dysproporcje między działalnością Polski a innych krajów w tej kwestii są widoczne gołym okiem.

Ukraina dołączy do UE?

W trakcie spotkania z szefową PE pojawiło się pytanie dotyczące przyszłych relacji z Ukrainą. Roberta Metsola przypomniała, że przed każdym rozszerzeniem UE pojawiają się pytania o przyszłość wspólnoty. – Tak było w 2004 roku, kiedy do UE dołączała Polska, tak było w 2007 roku, gdy rozszerzano Wspólnotę m.in. o Rumunię. W mojej opinii każde rozszerzenie jest naszym zwycięstwem – oceniła.

Przy okazji Roberta Metsola nawiązała do miasta, z którego pochodziła uczestniczka, która zadała jej pytanie. – Byłam dwukrotnie w Rzeszowie. To fantastyczne, co zrobiliście, możecie być dumni – powiedziała. Szefowa PE nawiązała w ten sposób do pomocy, która pojawiła się ze strony rzeszowian tuż po wybuchu wojny w Ukrainie.

Szefowa PE o Strefie Gazy

Zapytana o wojnę na Bliskim Wschodzie, Roberta Metsola odparła, że to, co się dzieje w Gazie, to katastrofa. – UE jako pierwsza mówiła, że trzeba za wszelką cenę doprowadzić do zawieszenia broni. Nasze stanowisko jest jasne: trzeba uwolnić izraelskich więźniów i stworzyć państwo palestyńskie – stwierdziła.

