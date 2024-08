Cała Polska w alertach. IMGW ostrzega

Choć do końca wakacji coraz bliżej, lato nie daje nam o sobie zapomnieć. W ostatnich dniach słupki rtęci w wielu województwach w Polsce wskazywały około 30 lub więcej stopni Celsjusza. Nie inaczej będzie dziś – w czwartek, 29 sierpnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla całego kraju. Oznacza to, że od godziny 13:00 do 18:00 (to czas ich obowiązywania – red.) należy szczególnie uważać, wychodząc na świeże powietrze.

„Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy z kolei od 15 do 18 stopni Celsjusza” – podaje IMGW.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Co oznaczają?

Przy ostrzeżeniach meteorologicznych pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewać się można utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda w Polsce w sierpniu. „Miesiąc bardzo ciepły termicznie”

Co ciekawe, z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny sierpień można, jak na razie, uznać za miesiąc bardzo ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +1,2 stopni Celsjusza (stan na 27 sierpnia 2024). W całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie – czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najniższe występują w centralnej i północnej Polsce (z wartością +0,5 stopni Celsjusza w Kole), na południu przekraczają +1,5 stopni Celsjusza, a na wschodzie kraju +2,0 stopnie Celsjusza. Najwyższą wartość anomalii notuje się na Kasprowym Wierchu (+2,8 stopni Celsjusza) – podaje IMGW.

