Ojciec Dymińskiego dokonał wstrząsającego odkrycia. Natychmiast wezwał służby

O sprawie poinformowała Interia. Jak podaje portal, to konkretnie fragment czaszki i kości. Dotarł do nich mężczyzna, który jest tatą zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Dziennikarze przypominają, że szuka on od wielu miesięcy swojego 16-letniego syna.

Szczątki te znalazł zupełnie przypadkiem. Nie wiadomo, kim jest odnaleziona osoba.

Warszawa. Odnaleziono szczątki. Na miejsce wezwano patrol

Mężczyzna poinformował o zdarzeniu służby 29 sierpnia nad ranem. Mundurowi natomiast – po przybyciu na miejsce – zabezpieczyli szczątki.

W sprawie odkrycia mężczyzny Interia skontaktowała się z podkomisarzem Jackiem Wiśniewskim z Komendy Stołecznej Policji. Potwierdził on, że do niego doszło i poinformował redakcję, że zwłoki „przewieziono do zakładu medycyny sądowej”.

Gdy mundurowi dowiedzieli się o sytuacji, popłynęli w kierunku północnej części stolicy motorówką. Następnie zaczęli przeczesywać teren.

Tajemnicze zaginięcie 16-latka z Mazowsza

16-latek z Pogroszewa-Kolonii na Mazowszu jest poszukiwany od maja 2023 roku. Ślad po nim urwał się pod koniec wskazanego miesiąca, na moście Gdańskim (będącym częścią obwodnicy śródmiejskiej). Pewnego dnia umieścił wpis w social mediach, w którym pożegnał się.

Służby przeczesywały miejsca wokół mostu, ale tam nie odnaleziono niczego, co mogłoby pomóc w jego odnalezieniu. Od czasu jego zaginięcia pojawiło się mnóstwo teorii – jedne z nich wskazywały, że widziano go w Ustce na Pomorzu, a inne, że porusza się na zachód Europy – do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Rysopis Dymińskiego

Dymiński urodził się w 2007 roku. W chwili zaginięcia ubrany był w granatową bluzę z dużym białym logiem z przodu. Miał też ciemne spodnie i czarne buty. 16-latek mierzy około 180 centymetrów. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i nosi aparat na zębach.

Służby proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą wiedzieć coś ważnego o zaginionym, co pomogłoby ustalić miejsce jego pobytu. Można kontaktować się z Komisariatem w Ożarowie Mazowieckim – pod numerem telefonu 47 805 21 86 lub bezpośrednio z rodziną – pod numerem 604 944 800.

