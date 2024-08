Spór o religię w szkołach. TK torpeduje starania ministry

Trybunał Konstytucyjny poważnie potraktował wniosek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej w sprawie lekcji religii. Postanowił zawiesić stosowanie nowych zasad do momentu wydania orzeczenia. Poinformowała o tym w czwartek 29 sierpnia prezes TK Julia Przyłębska.

TK zawiesił zmiany odnośnie lekcji religii

W rozmowie z portalem wPolsce.pl Przyłębska oznajmiła, że „Trybunał przychylił się do wniosku I prezes Sądu Najwyższego i wydał postanowienie zabezpieczające. – Zabezpieczył, poprzez zawieszenie stosowania tego aktu prawnego, czyli rozporządzenia, do czasu wydania orzeczenia przez TK – mówiła prezes TK. Zapowiedziała też wydanie orzeczenia odnośnie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła rozporządzenie resortu edukacji z lipca tego roku, dotyczące warunków organizowania lekcji religii. Chodzi o umożliwienie łączenia klas w przypadku braku odpowiedniej ilości zapisanych uczniów. Według Manowskiej nowe przepisy naruszają „konsensualny sposób regulowania relacji między państwem a Kościołami” i uniemożliwiają „nauczanie religii w sposób określony programem nauczania tego przedmiotu”.

Minister edukacji mówi o „awanturze”

Minister Barbara Nowacka o działaniu TK wypowiedziała się krótko. – Czytam to jako awanturę, którą chcą wywołać – mówiła. Podkreślała w rozmowie z PAP, że konkordat obowiązuje państwo polskie jedynie do organizowania lekcji religii. Szczegółowy sposób, w jaki zostanie to wykonane, pozostawia jednak już w gestii resortu edukacji.

Innego zdania było w tej sprawie Prezydium Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej, które wystosowało petycje w sprawie lekcji religii w szkołach. – Nauczanie religii katolickiej powinno być realizowane w zgodzie z programem opracowanym przez władzę kościelną – zwracał uwagę rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak.

– Istotne jest przy tym to, że opracowane w tym trybie programy przewidują odrębne treści dla każdego poziomu nauczania, czyli dla każdej klasy. Nauczanie w grupach międzyklasowych z natury rzeczy będzie nauczaniem realizowanym inaczej, niż to zostało zaplanowane w programach opracowanych przez uprawnione do tego władze kościelne – dodawał.

I prezes SN o zmianach ws. lekcji religii

„Nie ulega wątpliwości, że nowe warunki i sposób wykonywania przez publiczne przedszkola i szkoły organizacji nauki religii zostały określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sposób jednostronny, bez osiągnięcia konsensusu ze związkami wyznaniowymi” – zwracała uwagę w uzasadnieniu swojego wniosku I prezes SN Małgorzata Manowska.

„Konsekwencją zmian wprowadzonych zaskarżonymi przepisami może być sytuacja, w której nauczanie religii będzie się dokonywać w grupach każdego roku na nowo komponowanych, z nieznanymi uczniami z innych klas i oddziałów oraz w warunkach niedostatecznego uporządkowania nauczanych treści” – argumentowała.

Jej zdaniem wprowadzane przez MEN zmiany poskutkują statystycznie „zwiększoną liczbą rezygnacji z pobierania nauki religii i zmniejszaniem się liczby grup, w ramach których religia jest nauczana”. „Będzie to miało negatywny wpływ na realizację obowiązku zapewnienia pluralistycznego przekazu informacji i wiedzy, zwłaszcza w kontekście decyzji o zastąpieniu wychowania do życia w rodzinie (...) obowiązkową edukacją zdrowotną, zawierającą treści programowe z zakresu edukacji seksualnej wywołującej istotne protesty społeczne organizacji reprezentujących interesy rodziców” – podkreślała Manowska.

Sondaż ws. religii w szkołach

Nastawienie Polaków do lekcji religii sprawdzali w tym tygodniu ankieterzy SW Research. W sondażu dla Wprost.pl pytali „Czy lekcje religii powinny odbywać się w szkołach?”. Tylko 32 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Aż 51,8 proc. ankietowanych przez SW Research stwierdziło, że nie powinno tak być. 16,2 proc. osób odpowiedziało, że nie ma zdania w tej kwestii.

Czytaj też:

Duchowny, który burzy bariery między nauką a religią. Ks. Michał Heller: Bez religii trudno pytać o sens życiaCzytaj też:

Biznesowe przywileje Kościoła Katolickiego: liczne ulgi, brak podatków i kilkaset mln zł zysku