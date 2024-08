Rewolucja ws. aborcji. Tusk: Otwieramy furtki

– Skoro nie możemy otworzyć szeroko tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Szukamy takich sposobów działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji dla kobiet, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo – powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że choć wytyczne nie zmienią prawa, to wpłyną na nastawienie prokuratury i lekarza. – Lekarze będą czuli, że jeśli staną po stronie kobiety, to prokuratura będzie po stronie kobiety – zapewnił.

Konferencję prasową poprzedziło spotkanie Tuska z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. – Spotkaliśmy się dziś rano z minister zdrowia i ministrem sprawiedliwości żeby zamknąć decyzjami pewien rozdział, nie ostatni rozdział walki w Polsce o dostęp do legalnej aborcji – poinformował premier.

Rząd przygotował wytyczne ws. aborcji

Stworzone przez rząd wytyczne mają być informacją dla lekarzy i podmiotów leczniczych dotyczącą stosowania obowiązujących przepisów związanych z przerywaniem ciąży. Podczas konferencji ministra zdrowia przekazała, że dotyczą one dwóch przesłanek: zagrożenia życia lub zdrowia kobiety oraz podejrzenia, że ciąża powstała na skutek czynu zabronionego.

– Kobieta w ciąży zwracająca się do lekarza, który ma kontrakt z NFZ z zaświadczeniem o tym, że ciąża jest zagrożeniem dla jej zdrowia, musi otrzymać świadczenie medyczne, jakim jest usunięcie ciąży. Jeśli w takiej sytuacji podmiot lecznicy nie dokona terminacji może liczyć się z konsekwencjami – zapewniła Leszczyna.

Ministra zaznaczyła przy tym, że taka sama zasada dotyczyć będzie zarówno zagrożenia dla zdrowia fizycznego, jak i dla zdrowia psychicznego. – Jeśli kobieta zwraca się do lekarza psychiatry i ten uznaje, że ciąża tej kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, to takie zaświadczenie od lekarza jest w świetle obowiązującego prawa, wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży – podkreśliła.

Wytyczne dla prokuratury weszły w życie trzy tygodnie temu

Analogicznie stworzone zostały wytyczne dla prokuratorów, które Prokurator Generalny wydał już 9 sierpnia. – Wytyczne zostały przygotowane w wyniku bardzo intensywnej pracy zespołu prokuratorów i są wynikiem analizy 590 akt postępowań w tych sprawach – przekazał podczas konferencji Bodnar.

– Celem tych wytycznych jest uwrażliwienie prokuratorów, prokuratury na tego typu sprawy – na to, jak szczególną wagę powinniśmy przykładać do sytuacji kobiety, która znajduje się w tym trudnym momencie życiowym. W jaki sposób należy stosować te wciąż obowiązujące przepisy prawa karnego, aby nie prowadzić do jakiejś dodatkowej wiktymizacji, dodatkowego poniżenia – wytłumaczył Prokurator Generalny.

