Wójt gminy Suwałki zatrzymany. Był poszukiwany listem gończym

Jak podaje rozgłośnia RMF FM, polityk jest podejrzewany o przyjęcie korzyści majątkowej od przedsiębiorcy. Zatrzymanie wójta potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej – prok. Przemysław Nowak, cytowany przez Radio Białystok.

Suwałki. Wójt podejrzewany o przyjęcie korzyści majątkowej o znacznej wartości

Zatrzymania dokonali białostoccy policjanci. Rzecznik prasowy podlaskiej policji – podinspektor Tomasz Krupa – poinformował, że polityk „był poszukiwany listem gończym”. Do czynności doszło w budynku sądu, w którym wójt pojawił się ze swoim prawnikiem.

Wcześniej, jak przypomina RMF FM, samorządowiec nie stawił się na wezwanie prokuratury. Śledczy nie mogli ustalić też jego miejsca pobytu w Polsce. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec wójta – w postaci tymczasowego aresztowania, na co przystał sąd. Rozpoczęło się jego poszukiwanie.

Dochodzenie prowadzi Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – podaje źródło. W sprawie tej postawiono już zarzuty kilkunastu osobom.

„Nie mam sobie nic do zarzucenia”

Jak podaje Polsat News, „Na najbliższe dni śledczy zaplanowali czynności z udziałem” wójta. Polityk wcześniej kontaktował się z lokalnymi mediami, informując o swoich problemach zdrowotnych i konieczności poddania się zabiegowi medycznemu na Litwie. Mówił też, że zna powód, dlaczego jest poszukiwany, ale od służb nie otrzymał żadnego wezwania na przesłuchanie.

W drugiej połowie sierpnia przekazał Radiu 5, że „po zakończeniu leczenia wróci do kraju” i stawi się na przesłuchanie. – Nie mam sobie nic do zarzucenia – powiedział mediom. Lokalny serwis suwalki.info pisał, że od trzech miesięcy był on na zwolnieniu lekarskim.

