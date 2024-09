Tragedia w Szczecinie. Niespełna roczna dziewczynka ofiarą gwałtu

Sprawę opisał portal wszczecinie.pl. Jak się okazuje, do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w stolicy województwa zachodniopomorskiego trafiła niespełna roczna dziewczynka. Powód? Domniemane wykorzystanie seksualne. Sprawcą – jak podają lokalne media – ma być konkubent matki dziecka. Pod jej nieobecność opiekował się on 9-miesięcznym niemowlęciem. Gdy kobieta wróciła do domu, dziecko „miało być zakrwawione”.

– W tej sprawie udzielamy bardzo skąpych informacji, z uwagi na dobro postępowania, a przede wszystkim dobro małoletnich. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego – powiedział Interii prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Jak zaznaczył, „mężczyzna został zatrzymany, wykonano z nim czynności”.

Dziewczynkę zabezpieczono. Aktualnie przebywa we wspomnianym wcześniej szpitalu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

– Więcej informacji udzielać będą odpowiednie służby – poinformowała wszczecinie.pl Joanna Woźnicka, rzeczniczka prasowa szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Ustawa Kamilka. O co chodzi?

W tym miejscu warto przypomnieć tzw. ustawę Kamilka i zmiany wprowadzone w kodeksie rodzinnym. Głośno jest o tym od przerażającego incydentu, do którego doszło w maju 2023 roku. Chodziło o tragiczną śmierć 8-latka – został zakatowany przez ojczyma na śmierć.

Nowe zasady obowiązują od lutego bieżącego roku. Mają zapewniać „systemową i skuteczną opiekę nad małoletnimi” i pomóc chronić dzieci przed przemocą czy wykorzystywaniem seksualnym.

Przepisy dotknęły również nauczycieli. Zgodnie z nimi od 1 września wszystkie osoby pracujące z dziećmi muszą posiadać ważne zaświadczenie o niekaralności. Zasada ta weszła w życie 15 sierpnia. Obowiązuje osoby zatrudnione po 15 lutego tego roku. Działa także wobec tych, którzy od tego czasu zmienili rodzaj działalności.

