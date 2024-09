Kaczyński poprosił o wpłaty na PiS. Takiego efektu się nie spodziewał

Nie milkną echa decyzji podjętej przez PKW. Członkowie komisji odrzucili sprawozdanie finansowe komitetu PiS z jesiennych wyborów parlamentarnych. Powód? Blisko 3,6 mln złotych zostało wydane na kampanię wyborczą w sposób niezgodny z kodeksem wyborczym. W efekcie Prawo i Sprawiedliwość może stracić aż 10 mln zł dotacji a dodatkowo na okres trzech lat może zostać zawieszona subwencja.

PiS prosi o wpłaty na konto partii. Tyle udało się zebrać

Jak można się było spodziewać, politycy PiS nie kryli oburzenia zaistniałą sytuacją. Jarosław Kaczyński zaapelował do swoich zwolenników o wpłacanie środków na konto partii. – Apeluję do wszystkich polskich patriotów, by nawet niewielkie sumy przekazywali na nasze konto. To wszystko może się złożyć na przyzwoite sumy, które pozwolą nam na kontynuowanie działalności – mówił polityk dodając, że środki będą niezbędne w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, ponieważ jeśli wygra ją kandydat koalicji rządzącej, Polska zmieni się w regularną autokrację.

Uruchomiona została specjalna zbiórka, której efekt zdecydowanie przerósł oczekiwania kierownictwa największego ugrupowania opozycyjnego. Według nieoficjalnych ustaleń w PiS spodziewano się, że w ciągu tygodnia uda się zgromadzić około miliona złotych. Tymczasem już w sobotę 31 sierpnia koło południa suma zbiórki oscylowała wokół 1,5 mln złotych. Po weekendzie kwota może wzrosnąć nawet do 2 mln złotych.

Politycy PiS będą musieli płacić za członkostwo w partii



O wpłaty zostali poproszeni nie tylko zwolennicy PiS, ale również członkowie partii. Mariusz Błaszczak przekazał, że od września posłowie oraz senatorowie będą musieli każdego miesiąca wpłacić 1000 złotych na konto partii, natomiast w przypadku europosłów opłata wzrośnie do 5 tys. złotych.

