Chorosińska pokazała, jak wsparła PiS. Internauci bezlitośni. „Jaka aktorka, taka patriotka”

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z jesiennych wyborów parlamentarnych. Członkowie PKW uznali, że politycy wydali w sposób niezgodny z kodeksem wyborczym ponad 3,6 mln złotych. Skutki tej decyzji mogą być dla partii bardzo poważne – PiS może nie tylko stracić dotację w wysokości 10 mln złotych, ale również na trzy lata może zostać zawieszona subwencja.

W związku z zaistniałą sytuację, kierownictwo PiS ogłosiło zbiórkę wśród swoich sympatyków. Jarosław Kaczyński podkreślał, że „nawet niewielkie sumy się liczą”. Tłumaczył, że bez wystarczających środków finansowych jego formacja polityczna nie będzie mogła prowadzić kampanii przed wyborami prezydenckimi, co „może doprowadzić do zwycięstwa kandydata koalicji rządzącej, przez co Polska zamieni się w regularną autokrację”. Według nieoficjalnych doniesień do tej pory na konto Prawa i Sprawiedliwości wpłynęło już ponad 1,5 mln złotych.

Dominika Chorosińska wsparła PiS finansowo. Internauci nie mieli litości

Środki te pochodzą nie tylko od zwolenników PiS. Wśród wspierających znaleźli się także politycy tej partii. Dominika Chorosińska pochwaliła się w sieci, że przelała na konto ugrupowania 1000 zł. „Wspieram Polskę” – napisała.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Trzymam kciuki, żeby następne przelewy robiła pani tam, gdzie pieniądze są potrzebne, hospicja proszą o pamięć”; „pani Dominiko tylko 1000 zł? wstyd! tyle naszej kasy pani przytuliła”; „ten przelew to grosze dla pani”; „w miarę młoda kobieta a tak mózg wyprany”; „1000 zł? 5 razy tyle przelałam kiedyś na konto pewnej fundacji. ciary żenady”; „jaka aktorka, taka patriotka” – pisali komentatorzy.

Politycy PiS będą musieli płacić na partię

Internauci nie wzięli pod uwagę faktu, że do wpłat na konto PiS zostali zobowiązani wszyscy ważniejsi politycy. Mariusz Błaszczak poinformował, że od września posłowie oraz senatorowie będą musieli każdego miesiąca przelać 1000 złotych na rzecz PiS, natomiast w przypadku europosłów opłata wynosi do 5 tys. złotych.

