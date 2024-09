Były dziennikarz TVN i RMF FM zatrzymany. Szokujące ustalenia śledczych

Śląska policja poinformowała o zatrzymaniu czterech mężczyzn, którzy są podejrzani o rozbój na właścicielu firmy medycznej ze Śląska. Napastnicy mieli spotkać się ze swoją ofiarą 12 sierpnia na parkingu jednego ze sklepów na terenie Zabrza. Z ustaleń śledczych wynika, że mieli grozić biznesmenowi nożem oraz przedmiotem przypominającym broń palną. Następnie mieli zmusić mężczyznę do przelania na wskazany numer konta blisko miliona złotych.

Do zatrzymań doszło na terenie Tychów, Radomia oraz Katowic. Całej czwórce przedstawiono zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, za co grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności. Na razie zostali oni tymczasowo aresztowani.

Były dziennikarz TVN i RMF FM Jacek B. zatrzymany

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, w gronie zatrzymanych znalazł się Jacek B., znany dziennikarz, który w przeszłości był związany m.in. ze stacją TVN oraz radiem RMF FM. Jest on także dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody Grand Press a prywatnie nieślubnym synem Krzysztofa Materny.

– Mój klient nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i nie zgadza się z wersją wydarzeń przedstawioną przez pokrzywdzonego. Na obecnym etapie nie mogę mówić o szczegółach, ale sprawa jest poszlakowa — powiedziała mecenas Aleksandra Kokoszka, obrończyni Jacka B. Prawniczka dodała, że złożyła zażalenie na decyzję o aresztowaniu dziennikarza.

Jest znany w świecie sportów walki. Zatrzymała go policja

Inny zatrzymany to znany w świecie sportów walki Daniel R., który od 2021 roku jest członkiem KSW, największej organizacji MMA w Polsce. Mężczyzna także nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. – Mój klient jest sportowcem, prowadzi ustabilizowany tryb życia i nie przyznał się do stawianego mu zarzutu – skomentował jego obrońca Łukasz Nowak, który również złożył zażalenie na decyzję o aresztowaniu.

