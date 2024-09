Woda z basenów dostanie drugie życie. Przyda się po sezonie

Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi najgorętszy sezon dla warszawskich pływalni. To już piąty rok, kiedy woda z basenów – zarówno krytych jak i otwartych – przyda się do czegoś jeszcze.

Park Wodny Moczydło jako pierwszy oddaje wodę, która zostanie użyta do sprzątania stołecznych ulic. Robert Szymański, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta przekazał, że w przedsięwzięcie zaangażowane są ośrodki sportu z całej Warszawy. „Strażacy OSP Wesoła, którzy wspierają nas specjalistycznym sprzętem oraz firmy, które pracują na nasze zlecenie. To modelowy przykład na to, że przy realizacji różnorodnych zadań można jednoczyć się w trosce o środowisko” – czytamy w komunikacie.

1,5 miliona litrów wody już wykorzystano

Akcja jest prowadzona wtedy, gdy konieczne jest opróżnienie basenów, czyli w trakcie przerw technicznych. Dzięki dostarczonemu sprzętowi strażaków z OSP Wesoła, możliwe jest przepompowanie wody do zmywarek. Strażacy instalują najpierw pompy, podłączają węże i koordynują wszelkie kwestie techniczne potrzebne do tego, by akcja mogła zostać przeprowadzona sprawnie i bezpiecznie. Tankowanie wody trwa około 20 minut. Jednej nocy z terenu pływalni potrafi wyjechać kilkanaście pojazdów, które potem myją jezdnię.

Jeden basen można opróżnić w ciągu trzech nocy. Jeśli akcji nie sprzyja pogoda – pada ulewny deszcz czy występuje burza, działania są przekładane.

„Woda używana do mycia jezdni jest pobierana w momencie, gdy ulotniły się już z niej preparaty używane do dezynfekcji – dlatego jest bezpieczna dla środowiska, ludzi i mytych nawierzchni” – podkreślono w komunikacie.

