Mentzen w szczerym wyznaniu o stanie zdrowia. „Od zawsze czułem, że coś jest ze mną nie tak”

Sławomir Mentzen, kandydat w wyborach prezydenckich w 2025 roku był gościem w ostatnim odcinku programu „Rymanowski Live”. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim pokusił się o szczere wyznanie.

– Od zawsze czułem, że coś jest ze mną nie tak. Kiedyś to się nazywało zespołem Aspergera, a teraz nazywa się to spektrum autyzmu – mówił polityk.

Dodał, że rozpoznanie usłyszał dość późno. – Zawsze czułem, że jestem inny, że mam pewne zachowania, których inni nie mają – stwierdził dodając, że lekarze postawili diagnozę dopiero jego po trzydziestym roku życia.

Sławomir Mentzen w spektrum autyzmu. „To ewidentnie ta przypadłość”

– Zawsze byłem troszeczkę inny, może dlatego jest to odbierane jak maska – wyznał Mentzen. – Wszystkie moje wspomnienia były takie, że coś, co moje koleżanki i koledzy robią z łatwością, dla mnie jest problemem nie do przejścia – opisał. Polityk podkreślił, że „od dzieciństwa miał problemy z nawiązywaniem relacji”. – W nowej grupie miałem problem, by do kogoś podejść i się odezwać – wyznał.

Dziennikarz dopytał polityka o moment, w którym pierwszy raz wpadł na ten trop, podejrzewając u siebie spektrum autyzmu. Sławomir Mentzen ujawnił, że było to w siedzibie Konfederacji podczas rozmowy z Przemysławem Wiplerem. Jak zaznaczył, właśnie „z tej rozmowy wyszło, że to ewidentnie ta przypadłość”.

Spektrum autyzmu. Co to jest?

Spektrum autyzmu (ang. Autism Spectrum Disorder, ASD) to szerokie pojęcie, które odnosi się do grupy zaburzeń neurorozwojowych charakteryzujących się trudnościami w zakresie komunikacji społecznej, interakcji oraz powtarzalnymi wzorcami zachowań. Spektrum autyzmu obejmuje różne formy autyzmu o różnym nasileniu objawów – od łagodnych po cięższe, stąd termin „spektrum”, który podkreśla różnorodność prezentacji tego zaburzenia.

Głównymi cechami spektrum autyzmu są między innymi trudności w komunikacji społecznej, problemy w rozumieniu i wyrażaniu emocji, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych czy powtarzalne zachowania i rutyny oraz zainteresowania o wąskim zakresie.

