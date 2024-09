Psycholog kreatywności: Gdyby jakiś uczeń mówił jak Wałęsa, nie zostałby uznany za zdolnego. A ile Wałęsa osiągnął!

Wałęsa jest wybitną postacią, w kategoriach psychopedagogicznych ma osiągnięcia ewidentne. Natomiast były prezydent mówi w bardzo specyficzny sposób. Jeśli uczeń tak by mówił, szczególnie teraz, to przecież do żadnego konkursu nie zostałby wystawiony. Nie były wybrany do „zdolnych uczniów”. A ile osiągnął Wałęsa!? Uczniowie bez pewnego backgroundu mogą być bardzo zdolni, ale nie daje się im szans – stwierdził w podcaście „Wprost Przeciwnie” Kuba Górecki, psycholog kreatywności i różnic indywidualnych, uczący twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Paulina Socha-Jakubowska: Czym jest psychologia kreatywności? Kuba Górecki: (…) Można ją umiejscowić w psychologii pozytywnej, bo jak się mówi „psycholog", to od razu kojarzy się terapia, zaburzenia, różne problemy życiowe. A psychologia jest bogatsza i teraz jest taki modny, modny ale też potrzebny, nurt psychologii pozytywnej. Chodzi o to, żeby patrzeć na mocne strony ludzi, co jest w nich dobrego, na czym możemy budować. (…) W polskich szkołach można znaleźć psychologów kreatywności? Pięć lat temu można było znaleźć, bo sam pracowałem w szkole. O doświadczeniach szkolnych pewnie za chwilkę porozmawiamy, ale zastanawiam się nad jednym: Czy kreatywność można wypracować? Widziałam mnóstwo książek dostępnych w różnych księgarniach, które obiecują trening kreatywności, rozbudzenie kreatywności. To możliwe? Oczywiście jest takie przekonanie, dosyć mocne, że kreatywnym się trzeba urodzić. To znaczy, że są ludzie kreatywni i są ci, którzy... Szkoda czasu, żeby się nimi zajmować. To okrutne jakby myśleć o szkole, ale... Ale nauczyciele też czasami tak myślą, nawet jeśli tego nie werbalizują. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że człowiek jest bardzo kreatywnym gatunkiem. Nie byłoby takiego świata, jeśli nie byłoby naszej kreatywności.