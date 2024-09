„Niedyskrecje”. Tusk podpatrzył tę taktykę u Macrona. Zadanie dla Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski wysyła komunikaty do swoich współpracowników, że w zasadzie dostał obietnicę nominacji na kandydata w wyścigu prezydenckich.

– U Donalda Tuska taka „w zasadzie obietnica” to jeszcze może być nóż w plecy, ale tym razem chyba rzeczywiście szef PO postawił na Trzaskowskiego i nawet zrezygnował z „czołgania” go w prawyborach – mówi polityk związany z obozem władzy.

Zdaniem naszego rozmówcy, chodzi o to, żeby Trzaskowski przygniatająco wygrał z innymi kandydatami koalicji rządzącej, co ma im pokazać miejsce w szeregu.

Donald Tusk utrzymuje strachem trwałość koalicji rządzącej. „Jak się rozpadniemy, to PiS wróci do władzy i zobaczycie, co wtedy będzie” – brzmi narracja szefa rządu, którą ma „sprzedawać” koalicjantom.

– W ten sposób lider KO chce utrzymać rząd do wyborów prezydenckich, a po nich zamierza stopniowo przejmować pozostałe siły polityczne. A wszystko po to, żeby otoczyć PiS kordonem sanitarnym i uniemożliwić tej partii uzyskanie kiedykolwiek większości – mówi nasz rozmówca związany z obozem rządzącym.

I dodaje, że tę strategię Tusk podpatrzył u Emmanuela Macrona, który w ten sposób trzyma w izolacji prawicę Marine Le Pen.