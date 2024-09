Ewakuacja trzech bloków w Poznaniu. „Teren został zabezpieczony”

Do odkrycia doszło podczas prac budowlanych. Na pochodzący najpewniej z czasów II wojny światowej pocisk artyleryjski o kalibrze 203 milimetrów natrafił operator jednej z maszyn. Natychmiastowo zawiadomiono służby, a na miejscu pojawiła się policja i patrol saperski.

– Teren został zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Patrol saperski podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców trzech pobliskich bloków oraz osób pracujących w pobliżu – przekazał mł. asp. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w rozmowie z RMF FM.

Ewakuowane zostały bloki numer 15, 17 i 19 przy ul. Hawelańskiej na poznańskich Winogradach. Łącznie swoje mieszkania opuścić musiało 200 osób.

Przed godziną 14 akcja została zakończona. Niewybuch został wywieziony na poligon, gdzie zostanie zneutralizowany. Mieszkańcy wrócili do swoich domów.

Jak postępować, kiedy znajdzie się niewybuch?

Co jakiś czas na terenie naszego kraju nadal znajdowane są niewybuchy. Najczęściej są one pozostałościami po II wojnie światowej. Ze względu na to, jakie materiały wykorzystuje się w technice wojskowej, pomimo upływu lat dawne pociski zachowują swoje właściwości wybuchowe i stwarzają duże zagrożenie.

Kiedy tylko znajdzie się niewybuch, należy natychmiast zawiadomić policję. Udający się na miejsce patrol zabezpiecza okolicę i zawiadamia jednostkę wojskową. Ta wydobywa pocisk, a następnie przewozi go na poligon i neutralizuje.

Całkowicie zakazanym jest zbliżanie się do niewybuchów, a tym bardziej zabieranie ich ze sobą. Takie działanie może nieść ze sobą bardzo duże niebezpieczeństwo.

Czytaj też:

Nie żyje amerykański żołnierz. Wstrząsające odkrycie w PoznaniuCzytaj też:

Wypadek podczas rozbiórki kamienicy w Poznaniu. To tam doszło do tragicznego pożaru