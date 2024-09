Dane podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uwzględniają zarówno uczniów, którzy przystępowali do egzaminów głównej sesji majowej, jak i dodatkowej czerwcowej, oraz tych, którzy brali udział w sierpniowych poprawkach.

Matura 2024. Ile osób nie zdało egzaminu dojrzałości?

Z danych wynika, że egzamin pisemny z języka polskiego zdało aż 96, 1 proc. uczniów, egzamin pisemny z matematyki 96, 4 proc. uczniów, a egzamin pisemny z języka obcego, którym najczęściej był język angielski, rekordowe 96,4 proc. uczniów.

Tegoroczne egzaminy ustne wypadły w statystykach jeszcze lepiej. Ustny z języka polskiego zdało 98,8 proc. uczniów, a z języka angielskiego 98,4 proc. uczniów.

To progres w stosunku do danych opublikowanych przez CKE w lipcu, które obejmowały jedynie sesję majową. Wynikało z nich, że maturę zdało 84,1 proc. uczniów. Kolejnych 10,4 proc. nie zdało jednego przedmiotu, co dawało im prawo do poprawki.

Matura 2024. Kto wypadł lepiej licea czy technika?

Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało w sumie 92,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 85,2 proc. tegorocznych absolwentów techników.

Największe różnice widać wynikach egzaminów pisemnych.

Z języka polskiego zdało 97,3 proc. uczniów liceów i 94,8 proc. uczniów techników. Egzamin pisemny z matematyki zdało 93,7 proc. uczniów liceów i 88,7 proc. techników, zaś z j. angielskiego zdało 97,6 proc. absolwentów liceów zdających egzamin z tego języka i 94,9 proc. absolwentów techników.

Nieco mniejsze rozbieżności występowały w przypadku egzaminów ustnych. Z j. polskiego zdało 99,3 proc. tegorocznych uczniów liceów i 98,8 proc. uczniów techników. Z j. angielskiego zdało 99,1 proc. absolwentów liceów i języka i 98 proc. absolwentów techników.

Matura 2023. Jakie były wyniki?

W lipcu ubiegłego roku CKE ogłaszając wyniki wstępne, podała, że przez egzamin dojrzałości z pozytywnym wynikiem przebrnęło 84,4 proc. absolwentów, a 11,3 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu 2023 CKE skorygowała informację i przekazała, że ostatecznie maturę zdało 89,3 proc.

w ciągu ostatnich 10 lat najgorszy wynik zanotowano w 2020 roku. Wówczas liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zdali maturę, oscylowała w okolicy 80 proc.

Czytaj też:

19-letnia Polka chciała w Egipcie zarobić na studia. Teraz rodzina musi zbierać na jej leczenieCzytaj też:

Pożar podczas matury. Kłęby dymu w szkole na Mazowszu