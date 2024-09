Będzie rejestr psów i kotów? Właścicielom grożą kary

Rząd planuje utworzyć Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Każdy właściciel zwierzęcia będzie miał obowiązek zgłosić je do systemu. Nad całością czuwać ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co to jest Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK)?

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów to system, który ma umożliwić identyfikację zwierząt domowych. Obejmie zwierzęta, które urodzą się po wdrożeniu systemu. To oznacza, że każdy właściel nowo narodzonego czworonoga będzie miał obowiązek zgłosić go do KROPiK, w innym przypadku może zapłacić karę grzywny. Zwierzę będzie mógł wpisać do systemu również weterynarz

Jaka kara za brak wpisu do KROPiK?

Na razie nie wiadomo, jak wysokie mogą być kary dla właścicieli, którzy nie dopełnią tego obowiązku. Funkcjonariusze policji i straży miejskiej będą mogli przeprowadzać kontrole oznakowania i rejestracji zwierząt.

Kiedy zostanie wdrożony KROPiK?

Nie ma jeszcze dokładnej daty wdrożenia systemu, ale wiadomo, że żostanie ona podana co najmniej trzy miesiące przed uruchomieniem systemu, tak, by wszyscy właściciele czworonogów wiedzieli, kiedy wystartuje Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów.

