CBA zatrzymało Ryszarda C. i jego żonę. Chodzi o byłego europosła

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na warszawskim lotnisku byłego europosła Ryszarda C. W tym samym czasie CBA zatrzymało też żonę polityka, Emilię H. Informację o akcji służb podał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ministra – członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych.

Jak podkreślał Dobrzyński, zatrzymań dokonano w środę 11 września około godziny 16. Postępowanie przeciwko tej parze ma dotyczyć Collegium Humanum i prowadzone jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Agnieszka Pomaska o zatrzymaniu Ryszarda C.

O komentarz do zatrzymania byłego europosła PiS poproszono posłankę Koalicji Obywatelskiej Agnieszkę Pomaskę. W rozmowie z TVN24 podkreślała, że nie jest to dla niej wielka niespodzianka. – Żadne zaskoczenie. Mam takie poczucie i wrażenie z ostatnich dni, że Ryszard C. to był taki zawodowy cwaniak i bogacił się nie tylko na publicznych pieniądzach w Parlamencie Europejskim, ale też grał na paru innych fortepianach.

Posłankę zapytano też o to, co takiego mógł robić w Collegium Humanum C., że zainteresowały się nim służby. On sam zapewniał wcześniej, że nie wiedział o procederze kupowaniu dyplomów na tej uczelni. – Nikt nikogo nie zatrzymuje bez żadnego powodu. Widocznie nie tylko siedział tam w jakimś organie uczelni, ale robił też coś więcej. Można się tylko domyślać, patrząc na jego dotychczasową pazerność, że pewnie chodziło o pieniądze – podsumowała Pomaska.

