Uszkodzony gazociąg we Władysławowie. Setki ewakuowanych

Podczas prac ziemnych przy ul. Dworcowej we Władysławowie (województwo pomorskie) został uszkodzony gazociąg – podało RMF FM. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło przed godz. 14:00.

Uszkodzony gazociąg we Władysławowie. „Trwają prace naprawcze”

Na miejsce zostało skierowane pogotowie gazowe, które przeprowadza naprawę uszkodzonego odcinka. – Gaz został już zakręcony, trwają prace naprawcze – przekazał w rozmowie ze wspomnianą rozgłośnią asp. Maciej Kuptz, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Pucku.

Ze względu na uszkodzenie gazociągu konieczne było przeprowadzenie ewakuacji ok. 400 osób z pobliskiej szkoły i terenu dworca. Co więcej, tymczasowo wstrzymano również ruch pociągów dojeżdżających i odjeżdżających z dworca we Władysławowie. W czasie trwania akcji funkcjonariusze policji zabezpieczali teren, dbając o bezpieczeństwo zarówno osób ewakuowanych, jak i postronnych. Z uwagi na zamknięcie odcinka ulicy podróżujący byli kierowani na objazdy.

