Terlikowski dla „Wprost”: Kościół stroną sporu politycznego po stronie PiS. Oto smutny dowód

To nie jest tak, że Kościół jest obecnie w dobrej sytuacji. Błyskawiczna laicyzacja, spadek liczby kleryków, który prowadzi do likwidacji wielu seminariów, spadek autorytetu Kościoła jako instytucji i duchownych jako jednostek – to wszystko wywołuje ogromną frustrację, szczególnie, że następuje po okresie wielkich sukcesów.

Nowa władza też nie ułatwia Kościołowi odnalezienia się w nowej sytuacji i ostro gra antyklerykalną kartą i antykościelnymi emocjami części elektoratu. A Kościół – przynajmniej jego część – świetnie się w ten scenariusz wpisuje, robiąc wszystko, by podkreślić, że jest rzeczywiście stroną sporu politycznego i opowiada się po stronie PiS.

Narracja PiS-u

Smutnym tego dowodem jest stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych „W trosce o Dom Ojczysty”. Dlaczego tak uważam? Odpowiedź jest prosta.