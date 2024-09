Woda na Mazowszu nie nadaje się do picia i mycia. „Kontakt z nią stanowi zagrożenie dla zdrowia”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu poinformował o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szydłowcu, zaopatrującego miejscowości: Szydłowiec, Rybianka, Świerczek, Szydłówek, Długosz, Marywil w powiecie szydłowieckim.

Szydłowiec. Sanepid o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

12 września sanepid otrzymał informację o „jakości badanych próbek wody pod względem oznaczanych parametrów mikrobiologicznych wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Radomiu”. Stwierdzono dwie jednostki tworzące kolonię Enterokoków na 100 ml wody przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100 ml wody.

Jak wyjaśniono „woda wodociągowa z kranów nie nadaje się do spożycia, nadaje się jedynie do spłukiwania urządzeń sanitarnych”. Sanepid podkreślił, że wykorzystywanie jej do picia, przygotowywania posiłków, kontakt z nią podczas mycia lub kąpieli stanowi zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Ważny komunikat ws. wody na Mazowszu. Wykryto niebezpieczną bakterię

Urząd Miejski w Szydłowcu zamieścił oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Dariusza Kujbidy. Czytamy w nim m.in., że 10 września pobrano dwie próbki. Druga próba wody, pobrana w tym samym czasie co pierwsza – w oczyszczalni ścieków – nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

„Woda dystrybuowana w Szydłowcu pochodzi z trzech ujęć wody i jest wspólnie zmieszana w sieci wodociągowej. Spółka podjęła działania naprawcze polegające na wprowadzenie do sieci wodociągowej chloru w celu jej dezynfekcji” – podkreślono w dalszej części komunikatu. W piątek zostaną pobrane próbki wody, które zostaną przebadane w laboratorium akredytowanym PSSE w Skarżysku-Kamiennej. Wynik będzie znany po 48 godzinach.

Skażona woda na Mazowszu. Burmistrz zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego

W czwartek wieczorem w gabinecie burmistrza odbyło się również posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zdecydowano o uruchomieniu dystrybucji wody pitnej dla mieszkańców w pięciolitrowych pojemnikach oraz litrowych workach foliowych. W Szydłowcu dostępnych będzie pięć punktów po dwa razy dziennie – od godz. 11 i 17 do wyczerpania zapasów. Dodatkowo raz dziennie w sołectwach Długosz, Świerczek i Szydłówek.

Z kolei w piątek woda w Szydłowcu będzie dystrybuowana raz dziennie od godz. 15 do wyczerpania zapasów. Zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw rolnych posiadających zwierzęta inwentarskie należy zgłaszać w piątek do biura zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

