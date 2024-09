Gorzów Wielkopolski. 22-dniowy noworodek nie żyje. Matce grozi dożywocie

Pod koniec czerwca 2024 roku do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim trafił 22-dniowy noworodek. Ze względu na to, że przeprowadzone badania wykazały u chłopczyka obrażenia wewnętrzne, lekarze poinformowali policję o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Zmarł 4 kwietnia.

22-dniowy noworodek nie żyje. Akt oskarżenia wobec rodziców

Matce dziecka, Nikoli G., w akcie oskarżenia zarzucono, że miała znęcać się fizycznie nad swoim synem – Mateuszem G., potrząsając jego ciałem, podrzucając, zasłaniając usta, uderzając w głowę, czym wywołała obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka – podało RMF FM. Z kolei 25-letniemu Oskarowi G. prokuratura zarzuciła narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ będąc świadkiem znęcania się nad dzieckiem przez matkę, nie reagował.

Kara dla matki może wynieść od pięciu lat więzienia do dożywocia, a ojcu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Nicola G. jest osadzona w tymczasowym areszcie, a Oskarowi G. został uchylony areszt i zastosowano wobec niego dozór policji. 25-latek nie może także opuszczać kraju.

