Okradli i zniszczyli pojazdy strażaków. Druhowie jechali do akcji

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Cisie o sprawie poinformowali na Facebooku. „Jak na co dzień my pomagamy mieszkańcom, tak dziś my potrzebujemy waszej pomocy” – napisali druhowie we wpisie.

Okazało się, że pojazdy strażaków zostały okradzione. Z nocy z soboty na niedzielę ratownicy pozostawili swoje samochody w okolicach skrzyżowania ulicy Cisiańskiej z ulicą Zieloną i ulicą Wręczycką w miejscowości Blachownia i pojechali na akcję. Wtedy okazję wykorzystali złodzieje.

Powybijali także szyby w pojazdach strażaków. „Jeżeli ktokolwiek coś widział, lub coś wie prosimy o pilny kontakt” – zaapelowali druhowie. Na zdjęciach, jakie opublikowali, widać uszkodzone auta.

Strażacy mają pełne ręce roboty

Od kilku dni strażacy chwile odpoczynku mogą policzyć na palcach jednej ręki. Wszystko przez dramatyczną sytuację powodziową w sporej części Polski. W powiecie bielskim interweniowali ponad tysiąc razy. Trudna sytuacja jest także w powiecie cieszyńskim, gdzie również obowiązuje alarm powodziowy. Tam również strażacy interweniowali nocą ponad tysiąc razy.

– Ciężko powiedzieć, gdzie jest najtrudniej. Prowadzimy działania praktycznie wszędzie poza Istebną w górach. Na terenie powiatu zdarzają się podtopienia. W Górach Wielkich ewakuowano osobę, której dom zagrożony był zalaniem. Znalazła gościnę u sąsiadów. W Zebrzydowicach na dwóch ulicach wystąpiły braki prądu; mają zostać usunięte w niedzielę wczesnym popołudniem – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik cieszyńskiej policji starszy aspirant Jakub Maciążek.

