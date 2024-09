Gmina Kłodzko wydała pilny komunikat. „Zbliża się kolejna fala, większa o około metr”

Gmina Kłodzko wydała w mediach społecznościowych pilny komunikat. „Uwaga, uwaga Mieszkańcy: Ołdrzychowic Kłodzkich, Żelazna i Krosnowic. Zbliża się kolejna fala, większa o około metr. Wszystkich prosimy o zabezpieczenie mienia i przenoszenie się na wyższe kondygnacje!” – podkreślono we wpisie. Podano również kontakt do Urzędu Gminy: 691 709 515, 885 364 493, 603 323 185, 694 478 119, 667 476 582.

Kłodzko. Komunikat gminy. Mieszkańcy mogą kontaktować z Zespołem Zarządzania Kryzysowego

Mieszkańcy, którzy potrzebuję pomocy, mogą zadzwonić do Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Kłodzko pod numerami telefonów: 884 982 260, 609 095 062, 603 323 185, 691 709 515, 506 197 860, 885 364 493, 783 694 550 lub 693 068 229.

Wcześniej Gmina Kłodzko informowała o ewakuacji mieszkańców Krosnowic, zwłaszcza od sklepu Dino w stronę ujścia potoku Duna do rzeki Nysa w stronę Kłodzka. Wyjaśniono, że zbiornik w Krosnowicach się przelewa, a stan wody znacznie się podniesie. „Busy będą podstawione w Krosnowicach – przystanek pod dębem! Ewakuowani zostaną przewiezieni do szkoły gminnej w Kłodzku. Prosimy nie zwlekać z podjęciem decyzji o ewakuacji” – podkreślono.

Kłodzko. Gmina nie zaleca korzystania wody do celów spożywczych. „Prosimy o wyrozumiałość”

Gmina Kłodzko w związku z trudną sytuacją powodziową na ujęciach wody zaleciła o niekorzystanie z wody do celów spożywczych. „Jednocześnie informujemy, że dziś i jutro mogą nastąpić braki w dostawie wody. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji dotyczącej dostawy wody” – brzmi komunikat. Kontakt do wodociągów możliwy jest pod numerami: 601 747 553, 693 424 149, 661 916 581 i 693 080 777.

Donald Tusk w Kłodzku. Premier przekazał tragiczną informację

Kłodzko w strachu. Woda wdziera się do kamienic