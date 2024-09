Tama w Stroniu Śląskim przerwana, zerwało most. Miasto odcięte od świata

Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały w mediach społecznościowych, że w Stroniu Śląskim doszło do zerwania mostu. „Żołnierze wspierający miejscową ludność mają odciętą lądową drogę powrotną. Wielu mieszkańców wymaga ewakuacji z dachów swoich domów” – podkreślono. Początkowo na miejsce wysłano śmigłowiec Mi-17, który pomoże w ewakuacji.

Po chwili poinformowano, że do ewakuacji ludności cywilnej i żołnierzy WOT, odciętych przez potężną falę wody w Stroniu Śląskim, skierowano dodatkowe śmigłowce: dwa W-3 Sokół oraz dwa Black Hawk z WS. Stało się to już w momencie, kiedy wysłany wcześniej na miejsce Mi-17 był już w akcji. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wyjaśnił, że śmigłowce zostały zadysponowane, bo Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój są odcięte, a dotarcie tam z pomocą i ewakuacją są trudne.

Stronie Śląskie. Runął posterunek policji

Zniszczony został m.in. posterunek policji w Stroniu Śląskim. Woda po przerwaniu tamy zmierza rzeką Białą Lądecka w dół zlewni Nysy Kłodzkiej. Starostwo Powiatowe w Nysie podkreśliło, że w związku z pęknięciem tamy w Stroniu Śląskim, zrzut wody z Jeziora Nyskiego zwiększy się z obecnych 600 m3/s do 1000 m3/s. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz w mediach społecznościowych zaznaczył, że policja zamknęła dwa mosty: Kościuszki i Bema.

Włodarz miasta poprosił również o unikanie spacerów w zadrzewionych miejscach. Zaznaczył, że jest już kilka powalonych drzew. Kolbiarz poinformował też, że wszystkie placówki opiekuńcze i edukacyjne w mieście (żłobki, przedszkola i szkoły) będą w poniedziałek zamknięte.

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz prosi o samoewakuację

„W związku z rosnącym zagrożeniem powodziowym proszę o rozważenie samoewakuacji, czyli przemieszczeniu się poza strefę zagrożenia. Mieszkańców domów proszę o przeniesienie się na wyższe piętra. Za chwilę rozlegnie się sygnał syreny alarmowej – IDZIE WODA!” – napisał burmistrz Nysy w najnowszym wpisie.