Stan klęski żywiołowej. Donald Tusk: Zleciłem przygotowanie rozporządzenia rządu

„Stan klęski żywiołowej jest właściwym krokiem do uruchomienia sił, środków i finansowania w ramach mechanizmu europejskiego RescUE. Dobrze, że zostały zadysponowane Brzegowe Stacje Ratownictwa SAR i dobrze, że zbiornik Racibórz Dolny rozpoczął retencjonowanie fali. Skoro już wiemy, że jest bardzo źle, to czas by Bruksela pokazała swoją solidarność tak, jak my to robiliśmy wielokrotnie w powodziach, pożarach i klęskach w UE” – zareagował szef BBN Jacek Siewiera.

Powódź w Polsce. Donald Tusk: Ukraina zaproponowała pomoc

Donald informował wcześniej, że „premier Ukrainy Denys Szmyhal przesłał na moje ręce wyrazy solidarności z Polską i gotowość natychmiastowego wysłania stu ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do walki z powodzią”. Zdaniem premiera takie zachowanie jest „poruszające”.

Premier napisał również, że „zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi”. „Minister do spraw Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił” – podkreślił Tusk.

