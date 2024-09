Trwa walka z żywiołem na południu kraju. Woda zalała co najmniej kilkanaście miejscowości, powodując ogromne zniszczenia i doprowadzając do śmierci kilku osób. W związku z wydarzenia premier Donald Tusk planuje dziś ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

Powódź na południu Polski. Zagraniczne media piszą o katastrofie

Ostatnie wypadki, do których doszło w Polsce, nie uszły uwadze zagranicznych mediów.

- W historycznym polskim mieście Głuchołazy w pobliżu granicy z Czechami zawalił się most, a lokalne władze zarządziły ewakuację w niedzielny poranek. Lokalne media podały, że w górskim miasteczku Stronie Śląskie zawalił się kolejny most – poinformowała agencja Reutersa.

The Guardian pokazał zdjęcia zalanego Kłodzka i Głuchołazów i poinformował o ofiarach śmiertelnych w Polsce, Czechach i w Rumunii

Dramatyczną sytuację w Kłodzku zauważył również amerykański kanał CNN.

„W niedzielę w Polsce w powiecie kłodzkim utonęła jedna osoba, a władze zaleciły mieszkańcom Moszczanki i Jeziora Prudnickiego ewakuację po przerwaniu tamy” – napisano na stronie stacji.

Światowe media piszą o polskiej katastrofie

Do wydarzeń w Polsce odniosło się również Politico.

- Polski rząd rozmieścił wojsko na obszarach najbardziej dotkniętych powodziami w 1997 i 2010 roku. Władze mają nadzieję, że zbudowana od tego czasu infrastruktura zmniejszy spodziewany wezbranie Odry, drugiej co do wielkości rzeki w Polsce przepływającej przez Wrocław, prawie 700-tysięczne miasto – zauważył portal.

Brytyjska BBC przygotowała relację dotyczącą tragicznych zdarzeń, do których doszło w wyniku powodzi.

"W polskim mieście Stronie Śląskie przerwana została zapora, uwalniając rwącą wodę, która zniszczyła co najmniej jeden dom. W tym samym mieście zawalił się most, przez co woda spływała po ulicach" — relacjonuje BBC.

- Co najmniej pięć osób zginęło w Polsce i Rumunii, tysiące ewakuowano, a wiele z nich pozostało w niedzielę po tym, jak burza Boris sprowadziła rekordowe deszcze i gwałtowne powodzie do części Europy Środkowej i Wschodniej – napisał na swej stronie The Independent.

Do wydarzeń odniósł się również francuski Le Monde, który zauważył, że w związku z powodziami mogą pojawić się przerwy w dostawach prądu.

