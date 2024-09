Powódź w Polsce. Jak pomóc? Spis najważniejszych zbiórek pieniędzy

Największy dramat rozgrywa się na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Niedawno Miasto Wrocław ogłosiło alarm przeciwpowodziowy. „Scenariusze przygotowane przez hydrologów – obowiązujące jeszcze wczoraj – okazały się niedoszacowane” – przekazały władze w komunikacie. Podsumowanie tego, co wydarzyło się w nocy z niedzieli na poniedziałek na południu Polski, znajduje się tutaj.

Od wczoraj ruszają kolejne internetowe i stacjonarne zbiórki, które wesprzeć może każdy/a z nas. Zostały uruchomione między innymi przez Polski Czerwony Krzyż, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Kancelarię Sejmu czy Polską Akcję Humanitarną.

Spis najważniejszych zbiórek

Pieniądze wpłacać można między innymi na zbiórkę katolickiej organizacji charytatywnej Caritas Polska. Wystarczy wejść na stronę internetową, a następnie przekazać pieniądze za pośrednictwem blik-a lub tradycyjnego przelewu.

Polski Czerwony Krzyż zbiera żywność, wodę, środki higieniczne, osuszacze do budynków, jak również pieniądze. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce środki zbiera za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl.

Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy – poinformował, że wodę do picia w butelkach, środki czystości i suchą żywność można już w poniedziałek wieczorem przywozić do magazynu Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” (od ulicy Raszyńskiej). „Od jutra rana zbiórka będzie prowadzona także we wszystkich urzędach dzielnic” – przekazał na platformie X.



Zbiórkę utworzył również portal SiePomaga.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał zaś, że w okolicy budynku Sejmu (od ul. Wiejskiej) rozstawiony zostanie namiot, gdzie będzie można zostawić rzeczy przydatne dla powodzian (najlepiej te, które wymienione zostały wcześniej, m.in. woda pitna w butelkach, suche pożywienie, środki czystości czy karma dla zwierząt).

