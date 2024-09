Szokujące doniesienia o zrzucie wody przez Tauron. Wrocław znów zagrożony?

Do zrzutu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek i według uzyskanych informacji ma on trwać do godz. 9 w środę. Spółka Tauron pozbywa się wody zbiornika Mietków, by nie doszło do przesiąkania znajdującej się w nim wody do gleby. Problem w tym, że koncern nie skonsultował tego działania z Wodami Polskimi. O sprawie dyskutowano podczas wtorkowego (17.09) spotkania sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Powódź w Polsce. Tauron dokonał zrzutu wody

Jak poinformowała prezeska Kopczyńska, niezbędne jest zbadanie sprawy.

– Jeśli zbiornik bardzo długo ma w sobie wodę, może dojść do przesiąków. On jest typem zbiornika ziemnego, ta ziemia nasiąka i może zacząć puszczać. W związku z tym pilnie potrzebujemy wojsko do sprawdzenia, co tam się dzieje – mówiła na sztabie kryzysowym Kopczyńska, którą cytuje TVP Info. Wyjaśniła przy tym, że do tej pory z akwenu spuszczano 40 m sześc. wody na sekundę. W nocy zwiększono zrzut o połowę, do 60 m sześc. wody na sek.

Jest zagrożenie powodzią dla Wrocławia

Nieprzewidziany zrzut wody sprawił, że zalaniem zagrożone jest wrocławskie osiedle Marszowice.

- Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie. I ta woda idzie na Marszowice. Zadziałaliśmy wczoraj wieczorem. Ponad 100 żołnierzy pojechało układać worki na wałach. (...) Układanie worków jest utrudnione. Nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna ewakuacja – powiedziała Kopczyńska, której słowa przytacza portal Bankier.

Do informacji udzielonych przez szefową Wód Polskich odniósł się podczas spotkania sztabu premier Donald Tusk.

– Ta informacja, którą od pani otrzymaliśmy, o tym zrzucie wody, braku informacji i kooperacji, jest szokująca, powiem szczerze – stwierdził Tusk.

– Bardzo prosiłbym o informację: jak wygląda podległość w tej kwestii w kontekście prawa, działania na zbiornikach, które są w dyspozycji Tauronu: czy oni są zobowiązani w tej chwili wykonywać nasze polecenia. (...) Ja jestem gotów użyć wszystkich dostępnych metod, by dyscyplinować firmy, teoretycznie niezależne, ale w tej sytuacji muszą być absolutnie podporządkowane – mówił premier.

Brak przepływu informacji?

Prezes wód polskich wyjaśniła, że kontaktowała się już w nocy z prezesem Tauronu. Ten poinformował, że informację o zrzucie wody przekazano do centrów kryzysowych w Świdnicy i Wałbrzychu, co ta będzie sprawdzać. Dodała też, że Wody Polskie nie były wymienione jako adresat podobnych komunikatów.

