- Woda rośnie, ale nie wychodzi z brzegów, ma daleko do wałów. Teraz dron leci do Mietkowa - przekazała przedstawicielka Wód Polskich.

Z kolei przedstawiciel IMGW podkreślił, że wydaje się, że Wrocław, jak na ten moment, jest bezpieczny. W kwestii rzek w najgorszym stanie jest Bystrzyca. - Kiedy zacznie się jutro przepływ fali kulminacyjnej we Wrocławiu, może dojść do cofki Bystrzycy, Ślęży i Oławie i tam może dojść do podtopienia - tłumaczył.

