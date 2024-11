14:13 — Wybieramy się z jedną intencją. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony, by szedł razem w marszu i żeby szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne, by zmienić obecny stan Polski — powiedział podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. 14:12 W Warszawie już za trochę rozpocznie się Marsz Niepodległości. Uczestnicy na razie zbierają się na Rondzie Dmowskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!