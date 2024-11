Kolejowy paraliż w stolicy. Tysiąc minut opóźnienia i odwołane pociągi

Rozprucie rozjazdu to sytuacja, w której uszkodzeniu ulega element infrastruktury kolejowej odpowiedzialny za zmianę torów przez pociągi. W praktyce oznacza to, że wiele składów musiało zostać skierowanych na alternatywne trasy, co znacznie wydłużyło czas ich przejazdu lub doprowadziło do całkowitego odwołania kursów.