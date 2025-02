Jakubiak o Trzaskowskim: Jego współpracownicy twierdzą, że to arogant i narcyz. Jest nie do zniesienia

Eliza Olczyk, „Wprost”: Gdy się ma 1 do 2 proc. poparcia w sondażach, tak jak pan, to po co właściwie startuje się w wyborach prezydenckich, w których trzeba zdobyć ponad 50 proc. głosów wyborców?

Marek Jakubiak: No cóż, pierwsze śliwki robaczywki. Sam zastanawiam się, na czym to polega. Nie ulega wątpliwości, że jestem osobą rozpoznawalną, a mimo to poparcie mam niewielkie. Czy popełniam błąd, że nie udaję kogoś, kim nie jestem?

Jak pan sobie odpowiada na to pytanie?

Być może chodzi o to, że jesteśmy osobnikami stadnymi. Polacy po prostu szukają dla siebie plemienia, zamiast zastanawiać się czy kandydat jest przewidywalny, czy da się nim manipulować, czy ma własne zdanie i własne poglądy. Dla mnie jako wyborcy, ta ostatnia cecha jest najważniejsza. Czy człowiek, który dzisiaj jest narodowcem, a wczoraj promował LGBT może być wiarygodny? Człowiek, który wszystko powie, za każdego się przebierze, będzie taki, jaki chcecie.

Mówi pan o Rafale Trzaskowskim, kandydacie PO?

O nim, o premierze Donaldzie Tusku, o całym tym towarzystwie posługującym się PR-owym bełkotem. A prezydent Rzeczpospolitej to jest stanowisko dla gościa, który ma być ojcem narodu. Nie może mówić tak, jak wszyscy chcą, bo wszystkich nie da się zadowolić.

Czy nam chodzi o to, żeby prezydentem był ktoś przewidywalny, dojrzały emocjonalnie, czy po prostu pójdziemy na targi PR-owe? Jako wyborca chciałbym tego pierwszego, ale 80 proc. wyborców chyba kieruje się innymi kryteriami.

Czyli jakimi?

Nie rozważają we własnych głowach, czego chcą, tylko powtarzają to, co w telewizji powiedzieli. Wybierają sobie jeden albo drugi obóz i już nie muszą myśleć. To jest łatwiejsze. W drugiej turze wyborów prezydenckich będziemy wybierali pomiędzy dwoma kandydatami i wtedy rzeczywiście będą dwa obozy. Ale w pierwszej turze powinniśmy głosować rozumem i sercem, żeby pokazać jak naprawdę wygląda scena polityczna, jak się rozkłada poparcie.

Może chodzi o to, że pan głosi dość kontrowersyjne treści? Ostatnio zaproponował pan podatek dla bezdzietnych. Skąd ten pomysł? Wierzy pan, że ludzi trzeba opodatkowywać dlatego, że nie mają dzieci?

Odwrotnie, wierzę że im mniej jest podatków, tym lepiej, tym zdrowiej. Po prostu wywołałem temat i chciałbym, żeby wszyscy kandydaci się wypowiedzieli, skąd wziąć pieniądze na przyszłe emerytury, za 20 lat. Bo teraz jeszcze pieniądze są, ale za kilkadziesiąt lat zacznie ich brakować. To nie jest mój problem tylko 30-, 40-latków. Ale moja dojrzałość polityczna nakazuje mi pytać – skąd wziąć pieniądze, skoro składkowiczów będzie coraz mniej.

Skoro ludzie mając 40 lat mieszkają jeszcze u mamy, bo mają problem, żeby kogoś poznać, to na ich emerytury będą łożyły moje dzieci i wnuki. A ja się na to nie zgadzam.

A jest pan za dobrowolnym ZUS-em albo za wakacjami od ZUS?

Nie. Jak się ma 30 lat, to w głowie kwitnie taka myśl, że zawsze będzie się świetnie zarabiało, nigdy się nie będzie starym i tak dalej. Ten wrodzony optymizm jest swojego rodzaju sposobem na życie. Rzecz w tym, że 65 lat u mężczyzn przychodzi bardzo szybko, mogę coś na ten temat powiedzieć. Człowiek staje przed lustrem, patrzy na siebie, w głowie nadal ma 30 lat, a urzędnik emerytalny go informuje: masz 3 tysiące zł emerytury i żyj sobie za to. A czynsz za mieszkanie wynosi 1800 zł. Już dzisiaj są takie problemy – słyszę artystów, którzy całe życie pracowali na umowie o dzieło, bawili się, a dzisiaj mają emerytury po 2 tysiące zł. i pretensje do państwa, że powinno im dołożyć. A z czego pytam się? I dlaczego?

Nie wykluczam, że może trzeba będzie dojść do takiego modelu, w którym państwo zobowiąże się do zapłacenia jakiejś minimalnej emerytury każdemu Polakowi – czy płacił składki czy nie. A resztę będzie musiał sobie odłożyć sam.

Niektórzy podobno gotowi są zobowiązać się na piśmie, że nie wystąpią o emerytury, jeżeli zostaną zwolnieni ze składek na ZUS.

Pitu, pitu. Dopóki mają 30 lat, wszystko podpiszą. A potem przychodzi starość, choroby, wydatki na lekarza i kto im pomoże jeżeli nawet rodziny nie mają? Dlaczego Sejm uchwalił niedawno rentę wdowią czyli dodatek dla emerytów, którzy stracili współmałżonka? Bo gdy wydatki ponoszone przez dwie osoby musi opłacić jedna, to robi się problem. A stary człowiek nie pójdzie do pracy, bo nikt go nie weźmie.

Z takimi poglądami zastanawiam się do kogo jest panu najbliżej na scenie politycznej? Do Sławomira Mentzena raczej nie. Co by pan powiedział swoim wyborcom przed drugą turą wyborów prezydenckich, na kogo powinni spojrzeć z większą sympatią?

Z moimi zwolennikami nie ma żadnego problemu. Dlatego, że od samego początku głosimy, iż bez względu na to, kto by nie wszedł do drugiej tury, czy to będzie Sławomir Mentzen, czy Karol Nawrocki czy Marek Jakubiak, to głosujemy na prawą stronę.

Czyli zgadza się pan z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji – każdy, byle nie Rafał Trzaskowski?

Tak. My dzisiaj walczymy o Polskę, którą pewne środowiska pchają w kierunku destrukcyjnym. Coraz więcej ludzi to dostrzega. Niedawno spotkałem się z Forum Republikańskim w Warszawie. Na to spotkanie przyszły tłumy ludzi. Zatem jest sporo wyborców, którzy, myślą podobnie do mnie, nie jestem sam, nie jestem dziwakiem. Ludzie akceptują fakt, że głoszę niewygodne prawdy ale to jest odpowiedzialność polityka, żeby mówić o trudnych rzeczach, a nie udawać, iż prezydent jest od załatwiania jakichś spraw, od których w rzeczywistości jest premier.

Prezydent ma swoje prerogatywy i w ich ramach musi się poruszać. Silny człowiek będzie wiedział, jak je wykorzystać i zbuduje swój własny autorytet oraz autorytet urzędu prezydenta Rzeczypospolitej.

Nie przeszkadza panu, że Karol Nawrocki popierany przez PiS wysłuchiwał na Jasnej Górze okrzyków „raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę” albo słuchał, jak ksiądz radził mu załatwić pewnego historyka prawym sierpowym czy innym ciosem?

U mnie to było, w Ciechanowie. Nawet znam tego księdza. Takie wypowiedzi są skutkiem rosnących emocji, podsycanych rzekomymi przestępstwami PiS i rozliczeniami. Księdza tłumaczę tylko tym, że mówiąc o prawym prostym nawiązywał do bokserskiej kariery Nawrockiego, zatem nie sądzę, żeby nawoływał do rękoczynów. Użył tylko przenośni.

A kandydat nie powinien zareagować? Powiedzieć, „no nie, jednak nie będziemy nikogo bili”?

Ale Nawrocki tak powiedział! Słyszałem potem na nagraniu, jak mówił, że boks boksem, natomiast to jest sport i w tym wypadku nie znajduje zastosowania. Co do Jasnej Góry, to chcę powiedzieć, że środowiska kibicowskie, szczególnie to warszawskie, kibiców Legii, które znam, jest wysoce patriotyczne. Oczywiście to są chłopaki mające po 20-30 lat i buzuje w nich energia, ale tacy młodzi ludzie kiedyś byli powstańcami warszawskimi, a dzisiaj są kibicami Legii. Pamięć o powstańcach warszawskich przetrwała przez lata komuny dzięki kibicom Legii, Żylecie (potoczna nazwa najpopularniejszej na stadionie trybuny, na której stoją najwierniejsi kibice klubu – red.). Jestem im za to bardzo wdzięczny.

A ten okrzyk, który pani przytoczyła, jest historyczny. To jest takie samo zawołanie jak „śmierć wrogom ojczyzny”. Będziemy udawali, że komuny nie było, bo komuś to się nie podoba?

Jeżeli takie okrzyki nie są wznoszone w samej kaplicy Jasnej Góry, tylko w sali konferencyjnej, to nie widzę problemu. Marta Lempart ze Strajku Kobiet wznosiła na ulicach Warszawy wulgarne okrzyki i jakoś środowiska, które teraz krytykują kibiców nie protestowały.

Pod jakim względem Nawrocki byłby lepszym prezydentem od Trzaskowskiego?

Pod każdym. Po pierwsze mówię tutaj o charakterze człowieka. Trzaskowski został na siłę prezydentem Warszawy.

Został wybrany na prezydenta przez mieszkańców.

Nie mówią o momencie wyborów tylko decyzji, że będzie kandydował i twierdzę, że na siłę został kandydatem. Nikt się zresztą nie zastanawiał, kim jest Trzaskowski, tylko że PiS nie może wygrać. Zatem to nie Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy tylko anty-PiS. I teraz jest tak samo. Dlatego gdy mówię: każdy, byle nie Trzaskowski, wiem co mówię, bo gościa znam. Widzę jego nonszalancję w gospodarowaniu pieniędzmi stolicy i w stosunkach z ludźmi. Jego współpracownicy twierdzą, że on jest nie do zniesienia – arogant, narcyz, który często gardzi ludźmi. Polski nie musimy skazywać na takiego człowieka. Nawrockiego nie znam, ale i tak uważam, że będzie lepszy od Trzaskowskiego.

A jednak Trzaskowski pozostaje liderem wyścigu. Nastrój anty-PiS jest ciągle silny? Poprzednia władza mocno sobie „nagrabiła” u obywateli?

Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. A PiS bardzo dużo robiło. Poza tym trafiło na potężne kryzysy – pandemię i wojnę na Ukrainie. A mimo to dali radę. Teraz szarpie się ich za to, że byli aktywnymi ludźmi. Chciałbym bardzo, żeby Orlen działał tak, jak pod rządami Daniela Obajtka, bo wtedy jego przychody za 2023 rok na przykład, były wyższe niż przychody państwa za rządów Donalda Tuska w 2013 roku. Gdy się te dwie cyfry porówna, włosy dęba stają.

Tusk wraca do praktyk ze swojego pierwszego rządu – zadłuża państwo na 290 miliardów zł. Ukraina w stanie wojny ma deficyt prawie o połowie niższy niż Polska. A te długi trzeba będzie w przyszłości zwrócić. Na co pójdą te pożyczone pieniądze?

Na co?

Na pensje. To państwo nie zarabia. Wydaje, czego nie zarobiło, więc myślę, że oni idą w gigantyczne zadłużenie państwa polskiego, a ja jako przedsiębiorca muszę powiedzieć, że takie zadłużanie zawsze prowadzi do upadku, do niewypłacalności.

A co niewypłacalność oznacza dla państwa? Przyjedzie z Zachodu jakiś Helmut, który powie: „ja wam pomogę, ale oddajcie nam ziemie zachodnie”.

Straszy pan.

Myśli pani że to jest abstrakcja? Nie sądzę.

To, że pan nie lubi Niemców to słychać w każdym pana wystąpieniu. O Zielony Ład też pan Niemców oskarżył, choć to był pomysł całej Unii Europejskiej.

Zielony Ład w swojej strukturze ma wykończyć niektóre państwa. Bo jeżeli ktoś głosi, że energetyka słoneczno-wiatrowa ma nam zapewnić samowystarczalność energetyczną, to jest to po prostu kłamstwo. My nie jesteśmy Portugalią, ani Hiszpanią, czy Włochami. Mamy inny klimat, ostry. Mamy też złoża węgla na 100 lat do przodu. Ale węgiel został obłożony tak wysokimi podatkami, że kopalnie stały się nierentowne.

Moim zdaniem powinniśmy przerwać rozmowy na temat Zielonego Ładu, wycofać się z porozumień i powiedzieć twardo, po męsku „nas na to nie stać”.

To jak byśmy wtedy funkcjonowali w Unii Europejskiej? Mamy z niej wyjść?

Unia znacznie więcej czerpie z Polski niż nam daje. Oddaliśmy Zachodowi osiemdziesiąt procent handlu detalicznego. Tak po prostu, za darmo. A wielkie sieci handlowe nawet podatków za dużo nie płacą. Przekazaliśmy Zachodowi banki. Ile ich zostało w polskich rękach? Cztery? Reszta to banki należące do obcego kapitału. Przemysł też oddaliśmy Zachodowi. No to co my mamy?

W Warszawie ludzi do miejskich zakładów komunikacyjnych zatrudniają Niemcy, studzienki kanalizacyjne we Wrocławiu są francuskie.

Co chce pan przez to powiedzieć? Że możemy po prostu opuścić Unię Europejską, bo ona na tym więcej straci niż my?

Stare żydowskie powiedzenie mówi, że pożyczka tysiąca złotych jest problemem tego, który ma oddać ale już miliona zł to jest problem tego, kto pożyczył. Więc to samo jest tutaj. Dzisiaj Polska jest w dobrej sytuacji – straszy nas się ze wszystkich stron, że to, że tamto, że kary na nas nałożą itd., a tak naprawdę możemy na to nie zwracać uwagi. Viktor Orban ma na względzie jedynie interesy węgierskie. Wszyscy na niego plują, a on załatwia swoje sprawy. I co? I Unia Europejska idzie mu na rękę. Wynegocjował swoje, bo nie politykuje, tylko zarządza państwem. I tego życzę Polsce.

