Nowe święto narodowe? Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję

Prezydent Andrzej Duda w uroczystych okolicznościach podpisał ustawę o ustanowieniu nowego święta państwowego. W wydarzeniu, które odbywało się w Pałacu Prezydenckim, uczestniczyli też kombatanci i weterani.

Nowe święto państwowe. Prezydent mówił o szacunku dla AK

– Dziękuję za waszą służbę dla ojczyzny nie tylko w tamtych czarnych czasach, kiedy Polski nie było na mapie, kiedy walczyliście ryzykując życiem, ale także później, kiedy dawaliście świadectwo, pokazując swoją postawą, co to znaczy być prawdziwym Polakiem, patriotą, co to znaczy kochać ojczyznę. Mówicie o tym młodzieży, która jest najważniejsza dla trwania Rzeczypospolitej, dla jej przyszłości – podkreślał Duda.

Zdecydowano, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej przypadać będzie na 14 grudnia. – To święto jest istotne. Obejmuje całe spektrum oraz oddaje szacunek wszystkim uczestnikom tamtej walki – przekonywał prezydent. Przypomniał, że chodzi o osoby, które „w konspiracji pod okupacją niemiecką walczyły o odzyskanie niepodległości, o wolną i suwerenną Polskę”.

– To krótka, a jakże istotna ustawa, ustanawiająca święto dla nas wszystkich, dla Rzeczypospolitej Polskiej, które powinno istnieć od dawna. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogłem ją podpisać – zaznaczał Andrzej Duda.

W uroczystości wzięli udział: pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda, szefowa KPRP Małgorzata Paprocka, szef BBN Dariusz Łukowski i minister KPRP Katarzyna Pawlak–Mucha.

Armia Krajowa. Jakie były jej założenia?

Na 14 grudnia przypada rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Stało się to za sprawą rozkazu premiera RP, generała Władysława Sikorskiego. W 1944 roku liczba żołnierzy AK przekraczała 480 tysięcy.

Do zadań Armii Krajowej należało organizowanie i prowadzenie misji bojowych przeciwko okupantom. Żołnierze mieli też przygotowywać podziemną armię do powszechnego powstania na terytorium całej Polski po militarnym załamaniu Niemiec.

