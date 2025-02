Polska wyśle wojska do Ukrainy? Donald Tusk: Temat jest rozstrzygnięty

Donald Tusk weźmie udział w nieformalnym spotkaniu w Paryżu na temat sytuacji w Ukrainie i bezpieczeństwa w Europie. Premier przed wylotem do Francji wygłosił oświadczenie. – Wszyscy bez wyjątku jesteśmy w dość trudnej sytuacji, mówię tutaj o wszystkich państwach Zachodu. Wojna ukraińska niestety spowodowała właśnie taką obiektywnie bardzo trudną sytuację i duże emocje, ale ktoś musi też powiedzieć, że w interesie Europy i USA jest jak najbliższa współpraca – powiedział Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że musi się to dziać „mimo wszelkich różnic i emocji, jakie tej współpracy mogą towarzyszyć”. – Z tego wynika także jednoznaczna potrzeba. Ja będę o to po raz kolejny i bardzo twardo apelował w Paryżu do naszych europejskich partnerów i sojuszników. To musi stać się teraz i w sposób bardzo masywny. Mówię o finansowaniu, o logistyce, o decyzjach politycznych, jeśli chodzi o zdolności obronne Unii Europejskiej i państw europejskich – mówił Tusk.

Donald Tusk o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zdaniem premiera „Europa wypełnić te oczywiste obowiązki, bo od nich zależy nasze bezpieczeństwo”. – Nie będziemy w stanie skutecznie pomóc Ukrainie, jeśli natychmiast nie podejmiemy praktycznych działań dotyczących zdolności obronnych samych siebie. Jeśli Europa nie jest w stanie zrównoważyć tego militarnego potencjału Rosji, to musimy to natychmiast nadrobić. Dopiero będziemy naprawdę mogli udzielać realnych gwarancji Ukrainie na przyszłość – dodał.

– Dlatego tak ważne jest, żeby Europa podjęła decyzje finansowe, organizacyjne i polityczne dotyczące zwiększenia potencjału militarnego Europy, dużo większej obecności europejskich środków militarnych, środków bezpieczeństwa na naszej granicy i w Polsce. O tym także będę rozmawiał z koleżankami i kolegami z Europy – kontynuował Tusk.

Polska wyjątkiem w Europie. Tusk: Zapytam wprost premierów zgromadzonych dzisiaj w Paryżu

Szef rządu zaznaczył, że „jeśli chcemy decydować o przyszłości Ukrainy razem z Ukrainą, USA i Rosją, to musimy też pokazać, że jesteśmy zdolni do dużo poważniejszej inwestycji we własną obronę”. – Zapytam wprost premierów zgromadzonych dzisiaj w Paryżu, czy są naprawdę gotowi do podjęcia decyzji na serio. A jak wiecie, Polska jest niestety wyjątkiem w tej chwili od reguły w Europie. To absolutnie musi się zmienić – wyjaśniał Tusk.

Premier odniósł się też do spekulacji dotyczących wysłania wojsk do Ukrainy. – Jeśli chodzi o wsparcie ze strony Polski, ja uważam, że temat jest rozstrzygnięty. Polska będzie wspierała Ukrainę tak jak do tej pory: organizacyjnie, zgodnie z naszymi możliwościami finansowo i humanitarnie jeśli chodzi o pomoc militarną. Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy – podsumował Tusk.

