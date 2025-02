Kaczyński z pilnym apelem do Polaków. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

– Musimy ciągle wracać do tego samego tematu. Nie mamy pieniędzy, które nam się należą, zgodnie z prawem, wyrokami sądu, ale nie otrzymujemy tych pieniędzy. Wiadomo, dzisiaj w Polsce władza uznaje, że prawo jej nie obowiązuje i w związku z tym muszę po raz kolejny zwrócić się z takim bardzo serdecznym apelem do zwolenników prawicy, do wszystkich ludzi, którzy uważają, że są ludźmi obozu patriotycznego w Polsce o wsparcie, o wsparcie dla komitetu wyborczego Karola Nawrockiego – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

– W tej chwili kampania trwa, my jesteśmy z niej zadowoleni, ale nie ma tutaj co ukrywać, że jednak brak pieniędzy, ta ogromna przewaga finansowa drugiej strony jest elementem, który nam przeszkadza – mówił.

– To są wybory, które rozstrzygną sprawę przyszłości naszego kraju, w pewnym szczególnym momencie historii Europy i nawet całej kuli ziemskiej, historii politycznej, także może w sferze ekonomicznej i w innych sferach – dodał prezes PiS.

