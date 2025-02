Senior wprawił Nawrockiego w zakłopotanie. Szok, co zrobiła TV Republika

Sobota 22 lutego jest wyjątkowo pracowitym dniem dla kandydatów w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski spotkał się ze swoimi sympatykami w Płońsku. Z kolei Karol Nawrocki odwiedził m.in. Świnoujście, Goleniów oraz Kamień Pomorski. Z kolei do Bełchatowa przyjechał Sławomir Mentzen, który postanowił zorganizować na Śląsku konwencję Konfederacji.

Afront TV Republika wobec Karola Nawrockiego

TV Republika postanowiła w zaskakujący sposób pokazać swoim widzom polityczne wydarzenia z soboty. Podczas gdy zdecydowana większość stacji informacyjnych transmitowała wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, stacja Tomasza Sakiewicza wyemitowała program „1410 bitwa polityczna”.

Co ciekawe, telewizja nie zdecydowała się również na emisję relacji ze spotkania kandydata popieranego przez PiS w Goleniowie. Zamiast tego na ekranach pokazały się obrazki z Bełchatowa. Na pasku informacyjnym widniał napis „Trwa konwencja prezydencka Sławomira Mentzena”.

Ci, którzy zdecydowali się obejrzeć TV Republikę nie mieli jednak okazji usłyszeć przemówienia polityka Konfederacji, ponieważ słychać było jedynie rozmowy w ramach programu 1410 bitwa polityczna. Prowadzący program powiedział jedynie, że „w międzyczasie konwencja prezydencka Sławomira Mentzena, ale my na razie jesteśmy w »bitwie politycznej«”.

Senior wprawił Nawrockiego w zakłopotanie

Tymczasem w czasie wiecu w Goleniowie doszło do zaskakującej sytuacji. Jeden z uczestników spotkania postanowił zapytać Karola Nawrockiego o powrót symbolu Czerwonego Krzyża na karetki pogotowia. – W marcu 1941 roku powstało Nord SS i znak krzyża sześcioramiennego. Ten sam znak jest na karetkach pogotowia. Kiedy będzie zniesiony? – dopytywał starszy mężczyzna dodając, że domaga się przywrócenia symbolu Czerwonego Krzyża na białym tle. Pytanie wywołało ogromny entuzjazm wśród sympatyków prezesa IPN.

Kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS nie był jednak w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. – Jeśli pan to tak dokładnie przeanalizował, to z całą pewnością powinno to nastąpić, ale kiedy? Nie jestem w stanie panu tego powiedzieć – odparł Karol Nawrocki dodając, że w tej sprawie termin jest dla niego odległy.

Po chwili szef IPN stwierdził, że „złośliwi zarzucają mu ciągłe opowiadanie o przeszłości na spotkaniach”. – A ja tu przyjechałem, by mówić z Państwem o przyszłości, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym – wyjaśnił.

