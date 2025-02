Śledztwo ws. afery wokół Karola Nawrockiego. Roman Giertych: Statek Miłości zostanie rozliczony

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała w poniedziałek 24 lutego, że po przeprowadzeniu czynności sprawdzających podjęto decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Do zdarzenia miało dojść w okresie od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. Chodzi o dopuszczenie przez dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do korzystania z pokoi i apartamentów wbrew zapisom zarządzenia w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień

Kolejna sprawa dotyczy zarządzenia w sprawie Regulaminu Apartamentów Muzeum II Światowej w Gdańsku i działania tym na szkodę interesu publicznego – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokurator przeprowadzenie śledztwa powierzył Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Wydział Do Walki z Korupcją. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

„Prokurator wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrekcję muzeum, której szefem był Nawrocki. Wszczęcie śledztwa jest zgodne z zawiadomieniem złożonym przez Zespół KO ds. Rozliczenia PiS. #StatekMiłości zostanie rozliczony” – skomentował w mediach społecznościowych polityk Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.

Karol Nawrocki pod lupą prokuratury. Kolejne śledztwo

Prokuratura prowadzi również śledztwo w związku ze zniknięciem ośmiu tysięcy katalogów wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej. Katalogi, przygotowane jeszcze przez założycieli placówki, miały zniknąć, gdy władze w placówce przejął Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Syn Nawrockiego zabrał głos. Nawiązał do afery z noclegamiCzytaj też:

Burza ws. noclegów Nawrockiego. Polacy stawiają sprawę jasno