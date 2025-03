Nawet 14 dni dodatkowego urlopu. W tych zawodach zyskasz więcej wolnego

Nie każdy zawód gwarantuje taki sam wymiar urlopu. Niektóre profesje, zwłaszcza te wymagające pracy w trudnych warunkach, uprawniają do dodatkowych dni wolnych.

Zawody, w których otrzymamy dodatkowe wolne

Pracownicy socjalni po 5 latach zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej zyskują 10 dni wolnego co dwa lata. Sędziowie i prokuratorzy otrzymują 6 dni po dekadzie pracy, a po 15 latach – 12 dni.

Służby mundurowe, w tym policjanci i żołnierze, również mają wydłużony urlop. Policjantom przysługuje 13 dni dodatkowego wolnego przy określonym stażu, wieku lub trudnych warunkach pracy. Żołnierze otrzymują od 5 do 15 dni w zależności od warunków służby, a także dodatkowe dni za wysługę lat – 5 po 15 latach, 10 po 20, a 15 po 25 latach. Wojskowi pracownicy naukowi mogą liczyć na 12 dni ekstra wypoczynku.

Pracownicy służby cywilnej po 5 latach pracy zyskują dodatkowy dzień urlopu za każdy kolejny rok, aż do 12 dni. Nauczyciele mają wolne w czasie ferii letnich i zimowych, a ci pracujący w zerówkach i szkołach bez ferii mogą wykorzystać 35 dni urlopu. Nauczyciele akademiccy mają 36 dni wolnego, ale muszą go wykorzystać poza okresem zajęć dydaktycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zawodach dających prawo do dodatkowego urlopu, przeczytaj dodatkowy artykuł.

Prace uprawniające do zmniejszonej liczby godzin

Osoby zatrudnione w warunkach szkodliwych mogą liczyć na dodatkowe uprawnienia, w tym skrócony czas pracy. Nie mogą one być powierzane kobietom w ciąży i karmiącym. Zawody te często wiążą się z możliwością wcześniejszej emerytury.

ZUS wskazuje, że praca w trudnych warunkach dotyczy m.in. górnictwa, energetyki, hutnictwa, przemysłu chemicznego i metalowego, budownictwa, leśnictwa, transportu, rolnictwa czy poligrafii. Dotyczy to także gospodarki komunalnej, służby zdrowia, pracy na statkach powietrznych i w portach morskich. Szczególnie wymagające są prace gorące, np. w hutach żelaza i stali. Dodatkowe informacje dotyczące pracy w szkodliwych warunkach znajdują się w osobnym artykule.