Kamiński i Wąsik mieli zeznawać przed komisją. Zamieścili wymowne wpisy

Na godz. 10.30 zaplanowano start przesłuchania Macieja Wąsika przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Europoseł PiS oświadczył jednak, że się nie stawi na wezwanie. „Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ‘komisja’ działa nielegalnie, co zwalnia mnie z obowiązku stawiennictwa. Jednocześnie uważam, że prace ‘komisji’ i postawa jej członków uchybiają godności polskiego Sejmu” – przekonywał na wstępie Wąsik.

„Skutkiem jej działalności jest paraliż pracy operacyjnej polskich służb specjalnych. Faktycznym celem jest zapewnienie bezkarności niektórym politykom dopuszczającym się poważnych przestępstw korupcyjnych. Dlatego nie zamierzam uczestniczyć w tej maskaradzie” – kontynuował były wiceszef MSWiA.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie staną przed komisją ds. Pegasusa. Tak się tłumaczą

Z kolei na 12.30 komisja zaplanowała przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, który podjął taką samą decyzję co Wąsik. „Odmawiam udziału w posiedzeniu tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa w dniu 4 marca 2025 roku. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r. jasno wskazuje, że ta ‘komisja’ działa nielegalnie w warunkach deliktu konstytucyjnego” – argumentował były minister spraw wewnętrznych i administracji.

„Złożyłem pismo do Szymona Hołowni informujące o mojej decyzji, wzywając go do jak najszybszego przywrócenia powagi w polskim parlamencie i dbałości o zasady ustrojowe. Nie zgadzam się również z nagonką wymierzoną w funkcjonariuszy służb specjalnych. Ponure czasy niszczenia Polski szybko przeminą” – podsumował Kamiński.

Europosłowie PiS nie stawią się na posiedzeniu komisji śledczej. „Stchórzyli, w sumie się nie dziwię”

„Jeśli zna pan KPK, to może już odliczać dni do przesłuchania” – skomentował oba wpisy członek komisji Witold Zembaczyński z KO. „Panowie Kamiński i Wąsik stchórzyli, w sumie się nie dziwię. Panowie, polecam Kodeks Postępowania Karnego, warto się zapoznać. Będzie stosowany, wobec Was” – ocenił z kolei inny członek komisji ds. Pegasusa Tomasz Trela z Lewicy.

Czytaj też:

Awantura na posiedzeniu komisji ws. aresztowania Ziobry. „Naleśniku jeden”Czytaj też:

Niespodziewane skutki pracy komisji śledczej ds. Pegasusa. „Powinna zakończyć swoją działalność”