Skandaliczny dokument Rady Prawnej KEP. Biskupi złamią publicznie złożoną obietnicę?

Polscy biskupi podczas Zebrania Plenarnego w połowie marca 2023 r. wyrazili wolę powołania kościelnej komisji, która miała zbadać skalę wykorzystania seksualnego. Komisja do dziś nie powstała, a jej największymi hamulcowymi mają być prawnicy Episkopaty – podaje Onet. Biskupi nie zgadzają się co do kształtu komisji. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez arcybiskupa Wojciecha Polaka komisja miała badać nie tylko archiwa, ale też być otwarta na sprawy i zgłoszenia współczesne.

Biskupi przez dwa lata nie powołali kościelnej komisji ds. pedofili. Jak wygląda sytuacja?

Sprzeciwia się temu Rada Prawnej KEP, zgodnie z którą w tej sytuacji komisja przyjęłaby rolę śledczą, czego zdecydowanie nie powinna robić. Badanie archiwów ma być również bezpieczniejsze dla samego Kościoła. Wszystko przez to, że archiwa w wielu kuriach są bardzo oszczędne. Prawdopodobnie nie żyją również sprawcy przestępstw, więc zgodnie z kościelnym prawem w takich wypadkach nie trzeba wszczynać kolejnych procesów i wymierzać kar.

Kolejnym aspektem ma być również odpowiedzialność samych biskupów, którzy przez lata systemowo tuszowali pedofilię w Kościele. Biskupi obawiają się, że zgromadzony przez nich materiał dowodowy zostanie użyty przeciwko nim i w najbliższych latach coraz więcej pokrzywdzonych będzie pozywało kurie. Biskupi mają się również bać niezależności komisji i tego, że nie będą mieć na nią wpływu. Jak zaznaczono, opinia rady prawnej nie jest wiążąca.

Kościelna komisja ds. pedofilii jednak nie powstanie? Kluczową sprawą pieniądze

Do dokumentu dotarł również Tomasz Terlikowski z RMF FM. Jak podkreśla, obietnica ma zostać uznania za niebyłą. Z kolei Komisja, której powołanie zostało już przygotowane, ma nie zostać powołana, a zamiast tego ma zostać przegłosowana wola jej powołania. Głównym punktem mają być pieniądze, które należą się osobom pokrzywdzonym.

Kanioniści chcą, aby ws. obietnicy udawać, że biskupi nie wiedzieli, nad czym głosują i dopiero teraz zorientowali się, co jest w dokumencie. Rada Prawna Konferencji Episkopatu Polski ma wyjaśniać, że podczas obrad zagłosowano bez świadomości. Ostateczna decyzja ws. komisji ma zapaść podczas marcowego posiedzenia KEP.

