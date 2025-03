Jest gejem i katolickim księdzem. Wyjaśnił, jak to możliwe

Paweł Rakowski to były jezuita, który dokonał coming outu. Katolicki ksiądz w rozmowie z Tok FM przyznał, że akceptowanie swojej orientacji było dla niego „absolutnym szokiem i nie do końca wierzył w to, co odkrywał”. Rakowski zaznaczył, że Kościół rzymskokatolicki jest homofobiczny. – Nosiłem to przez kilka lat w sobie, bo strasznie się bałem – powiedział duchowny.

Były jezuita o coming oucie w Boże Narodzenie. „Zrobiłem niezły numer rodzicom”

Były jezuita zdradził, że przed święceniami się zakochał. – Coming outu dokonałem w Boże Narodzenie 2023 roku. Zrobiłem niezły numer rodzicom. Nie dość, że w kryzysie wyjechałem z domu zakonnego, to jeszcze pół roku później powiedziałem im, że jestem gejem. Oczywiście bardzo się tego bałem. Ale zostałem odebrany bardzo dobrze – nie zostałem odrzucony i to dla mnie bardzo duża rzecz – relacjonował Rakowski.

Katolicki ksiądz skomentował zgodę papieża Franciszka na błogosławieństwa par homoseksualnych. – Osoby w Kościele można błogosławić zawsze. To nie jest nic nowego. Co więcej, w późniejszych wyjaśnieniach do tego dokumentu jest mowa np., że takie błogosławieństwo nie może się wydarzyć blisko ołtarza – wyjaśniał Rakowski. Były jezuita zaznaczył, że „rozumie wszystkie osoby, które postanowiły opuścić Kościół”.

Paweł Rakowski na Jasnej Górze chciał „leczyć się” z homoseksualizmu

– Ja w ogóle podważam to, czy rzymski Kościół jest katolicki. Właśnie przez to, że wyklucza osoby LGBT ze stołu eucharystycznego. Więc nie spełnia swojej misji, żeby karmić Eucharystią swój lud – stwierdził Rakowski. Duchowny wspomniał, że jako maturzysta pojechał na Jasną Górę i napisał prośbę o wyleczenie z homoseksualizmu. Dodał, że jak po latach zobaczył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą to „przyniosło mu to ogromną ulgę, bo rozumiał, że nie ma takiej potrzeby”.

Rakowski ujawnił, że nie chodzi na msze i przestał przyjmować komunię św. w solidarności z osobami LGBT. Wyjaśnił też, dlaczego nadal jest księdzem. – To dość skomplikowane. Nazywam to węzłem gordyjskim. Bo przestaję być zakonnikiem, natomiast nie rezygnuję ze święceń. Nie widzę ku temu powodu – mówił były jezuita. Dodał, że bo nie mam parafii i nie będzie miał żadnego biskupa nad sobą albo przełożonego. Rakowski aktualnie pracuje w korporacji.

