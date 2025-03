Wyborcza prognoza zza oceanu. Przewidzieli zwycięstwo Trumpa. Oceniają kandydatów z Polski

Polymarket różni się od klasycznych sondaży wyborczych tym, że nie opiera się na deklaracjach respondentów, lecz na realnych zakładach finansowych. Użytkownicy obstawiają wyniki wydarzeń – od politycznych po sportowe – używając kryptowalut, co, jak podkreśla profesor ekonomii Eric Zitzewitz, zwiększa wiarygodność prognoz.

Polymarket przewidział zwycięstwo Trumpa. Teraz typuje Trzaskowskiego

„W anonimowym rynku, gdy stawiasz własne pieniądze, nie ma miejsca na kreowanie wizerunku” – zauważył Zitzewitz, cytowany przez „Fakt”.

Platforma zdobyła rozgłos, gdy w 2024 roku prawidłowo wskazała Donalda Trumpa jako zwycięzcę wyborów prezydenckich w USA, a także trafnie przewidziała wyniki w kluczowych stanach wahających się, mimo że tradycyjne sondaże wskazywały na zaciętą walkę z Kamalą Harris.

W Polsce Polymarket koncentruje się na trzech głównych kandydatach: Rafale Trzaskowskim, Karolu Nawrockim i Sławomirze Mentzenie.

Trzaskowski, Metzen, Nawrocki. Różnice zaskakują

Na początku marca 2025 roku platforma wycenia szanse Trzaskowskiego na zwycięstwo na 70,5%. To wyraźny wzrost w porównaniu z listopadem 2024 roku, kiedy jego poparcie wynosiło około 60%.

Karol Nawrocki, który jeszcze w listopadzie cieszył się 50-procentowym poparciem na platformie, obecnie spadł do 14%. Z kolei Sławomir Mentzen odnotował dynamiczny wzrost – z zaledwie kilku procent w listopadzie do 15% pod koniec lutego 2025 roku. Inni kandydaci, jak Szymon Hołownia, wypadają blado – jego szanse Polymarket ocenia na zaledwie 0,35%.

Inni kandydaci bez szans?

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała 7 marca 2025 roku, że zarejestrowała dotychczas 32 komitety wyborcze, ale tylko jeden kandydat – Sławomir Mentzen – został oficjalnie zatwierdzony. Zgłoszenia Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Magdaleny Biejat czekają na rozpatrzenie.

Wśród pozostałych kandydatów znajdują się m.in. Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Marek Jakubiak oraz mniej znani politycy, jak Sebastian Ross czy Stanisław Żółtek. Lista jest długa, ale zarówno Polymarket, jak i sondaże wskazują, że realna walka toczy się między Trzaskowskim, Nawrockim i Mentzenem.

Polymarket a sondaże wyborcze

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej (KO), od miesięcy utrzymuje się na czele zarówno w prognozach Polymarket, jak i w tradycyjnych badaniach opinii. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski z 21–24 lutego 2025 roku daje mu 34,1% poparcia w pierwszej turze, choć oznacza to spadek o 2,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. W sondażu IBRiS dla Polsat News z 19–21 lutego Trzaskowski osiąga 39,1% wśród zdecydowanych wyborców.

Jego stabilna pozycja wynika z poparcia elektoratu KO oraz zdolności do przyciągania centrowych, a nawet centroprawicowych wyborców.

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS), plasuje się na drugim miejscu, a jego wyniki są zmienne. W tym samym sondażu United Surveys zdobył 25,7% (wzrost o 0,3 pkt proc.), a w badaniu IBRiS – 29,4% (spadek o 1,5 pkt proc.).

Na Polymarket jego szanse spadły dramatycznie z 50% do 14%, co może odzwierciedlać utratę impetu w kampanii lub sceptycyzm inwestorów co do jego zdolności mobilizacji wyborców w drugiej turze.

Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, to prawdziwa niespodzianka. Jego poparcie na Polymarket wzrosło do 15%, a w sondażach odnotowuje podobne sukcesy. Sondaż SW Research dla „Wprost” z końca lutego 2025 roku plasuje go przed Nawrockim z wynikiem wyższym niż w poprzednich badaniach, a United Surveys daje mu 16,2% (wzrost o 6,5 pkt proc.).

Mentzen zyskuje zwłaszcza wśród młodych wyborców – w grupie 18–39 lat popiera go aż 65% ankietowanych według sondażu Opinia24 dla Radia Zet.

Kontrowersje wokół Polymarket

Mimo swojej skuteczności Polymarket budzi kontrowersje. Krytycy zarzucają platformie, że nawet jedna trzecia jej wolumenu transakcji może być wynikiem tzw. „wash trading” – manipulacji polegającej na wielokrotnym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów przez te same podmioty w celu sztucznego zawyżania obrotów.

W USA platforma znalazła się pod lupą Komisji ds. Handlu Towarowego (CFTC), która uznała jej działalność za niezarejestrowany hazard. W Polsce Ministerstwo Finansów zablokowało dostęp do Polymarket, dodając ją do rejestru domen oferujących gry hazardowe bez zezwolenia. Polacy mogą jednak obchodzić blokadę za pomocą VPN, co potwierdzają internauci.

Czytaj też:

PiS zlekceważył reporterów TVN i TVP. Inaczej potraktowano pracownika prawicowej TV i Trwam