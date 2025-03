Tragiczny wypadek pod Białymstokiem. Nie żyją dwie osoby, w tym roczne dziecko

Do tragicznego w skutkach czołowego zderzenia samochodów marek Audi i Volvo na drodze powiatowej we wsi Klewinowo położonej 20 kilometrów na południe od Białegostoku doszło w piątek, 14 marca, po godzinie 19. „Dnia 14 marca 2025 r. o godzinie 19:02 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego w miejscowości Klewinowo” – relacjonuje OSP KSRG Lewickie.

„Po przybyciu na miejsce zastaliśmy zespół ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową dziecka. W pojeździe znajdowała się również zakleszczona osoba” – czytamy. Łącznie w akcji udział brało pięć zastępów straży pożarnej, w tym trzy zastępy OSP, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

Tragiczny wypadek. Nie żyje 32-latek i roczne dziecko

O szczegółach zdarzenia oraz akcji ratowniczej na antenie telewizji TVN24 mówił Piotr Wyszyński z białostockiej straży pożarnej. – Volvo podróżowały dwie osoby. Kierujący i pasażer z ogólnymi potłuczeniami ciała. W samochodzie marki audi zakleszczony był kierujący. Kobieta poszkodowana, pasażerka i dziecko były już na zewnątrz pojazdu – przekazał strażak.

Choć strażakom udało się uwolnić zakleszczonego w pojeździe 32-letniego kierowcę, to niedługo później stwierdzono zgon mężczyzny. Podróżująca z nim kobieta oraz dziecko zostali zabrani do szpitala. –. Kobieta z ogólnymi potłuczeniami ciała i złamaniem lewej ręki – poinformował Piotr Wyszyński.

Podczas transportu rannego dziecka do szpitala w Białymstoku prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Mimo wysiłku lekarzy dziecka nie udało się uratować. „Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” – pisze OSP KSRG Lewickie

