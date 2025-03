Zdradzili, jaka jest prywatnie żona Trzaskowskiego. Uwagę zwraca jedna rzecz

Małgorzata Trzaskowska postanowiła aktywnie włączyć się w kampanię prezydencką swojego męża. Żona Rafała Trzaskowskiego wzięła udział m.in. w spotkaniu z mieszkankami Rybnika, podczas którego zdobyła się na szczere wyznanie.

Żona Rafała Trzaskowskiego chorowała na nowotwór

Małgorzata Trzaskowska wyznała, że w przeszłości dwukrotnie straciła ciążę. – Gdyby w tamtym czasie obowiązywałyby obecne przepisy, nie zdecydowałabym się na kolejną próbę. Kobiety muszą czuć się bezpieczne, wiedzieć, że ich zdrowie i życie są chronione – komentowała.

Żona kandydata KO w wyborach prezydenckich wspomniała również, że lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór piersi. „Ostatnie pięć lat było dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi. Guz urósł w zaledwie pół roku od ostatniej kontroli. To były traumatyczne i długie miesiące. Czekanie na wyniki, tysiące scenariuszy w głowie i strach przed tym, co będzie jutro” – opisywała we wpisie w mediach społecznościowych.

Sztabowcy KO nie ukrywają, że żona Rafała Trzaskowskiego ma być jego tajną bronią. – Gośka jest naszą siłą, będzie równowagą dla Rafała – powiedział jeden ze współpracowników polityka w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jak czytamy na łamach dziennika, z badań wynika, że największą grupą wahających się wyborców są właśnie kobiety. Stąd pomysł zaangażowania w kampanię nie tylko Małgorzaty Trzaskowskiej, ale także posłanek m.in. Doroty Łobody i Moniki Rosy.

Małgorzata Trzaskowska tajną bronią w wyborach?

Żona Rafała Trzaskowskiego cieszy się bardzo dobrą opinią. – Małgosia jest naprawdę super osobą. Jest bardzo inteligentna, ma wyjątkowy dar: umie słuchać i jest otwarta na wymianę myśli. Nie wykorzystuje swojej pozycji i nazwiska. Nie ma też w ogóle parcia na szkło, nie dąży do władzy nawet symbolicznej – usłyszał dziennikarz „GW” od osoby, która zna prywatnie Małgorzatę Trzaskowską.

– Miała duży szacunek i u współpracowników, i u szefów, a mówiło się o niej wyłącznie jako o osobie kompetentnej, dobrze wykonującej swoją pracę albo w ogóle się nie mówiło, bo nie było powodów – dodała osoba, która pracowała w stołecznym urzędzie miasta z żoną polityka KO.

Tak żona ma pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach

Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego przyznają, że jego żona miała spore opory przed zaangażowaniem politycznym, ponieważ ceni swoje życie zawodowe.

– Trzaskowski polityk i intelektualista zyskuje dodatkowo twarz męża i partnera. Chętnie podkreśla, że „Gośka rządzi”. Ta „Gośka ze Śląska” pozwala mu wejść w śląski elektorat, bo stamtąd Małgorzata pochodzi. Pozwala mu uśmiechnąć się do lewicy, bo żona to partnerka z własnym zdaniem – ocenia dr Milena Drzewiecka, ekspertka od wizerunku politycznego z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

