Gorączka w Sejmie, kampania ruszyła pełną parą. „Awantura o śmierć Skrzypek na tym się nie skończy”

Politycy wszystkich stron sceny politycznej myślą dziś wyłącznie o tym, jak najzręczniej ugodzić przeciwników, a wypromować siebie, skoro już za dwa miesiące odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich

PiS żąda praworządności

To, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało nagłośnić w Sejmie śmierć Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, było oczywistością.

Misję tę otrzymała Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu, która w emocjonalnym wystąpieniu zażądała odroczenia posiedzenia Sejmu i zwołania nadzwyczajnego posiedzenia izby, by dyskutować o stanie praworządności w Polsce.

Wniosek został odrzucony przez koalicję rządzącą, co było do przewidzenia. Ale chodziło przede wszystkim o to, by na forum Sejmu poruszyć okoliczności śmierci Barbary Skrzypek (zmarła na zawał, trzy dni po przesłuchaniu prowadzonym przez prokurator Ewę Wrzosek, do którego nie dopuszczono pełnomocnika prawnego Skrzypek).