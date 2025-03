„Niedyskrecje parlamentarne”: Prokurator Wrzosek, dwie wieże i tragiczna śmierć. Służby już zmieniają front?

Komu zaszkodzi nagła śmierć Barbary Skrzypek? Co politycy KO mówią w nieoficjalnych rozmowach o prokurator Ewie Wrzosek i śmierci wieloletniej współpracownicy Kaczyńskiego? Za co prokuratura chce pozywać komentatorów? W jaki sposób PiS chce skleić Wrzosek z Rafałem Trzaskowskim. O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek, zmarłej na zawał trzy dni po przesłuchaniu przez prokurator Ewę Wrzosek, od soboty dominuje w debacie publicznej. Bliska współpracownica Jarosława Kaczyńskiego była przesłuchiwana na okoliczność sprawy tzw. dwóch wież, która była już umorzona przez sąd. Prokuratura Adama Bodnara zdecydowała jednak o ponownym otwarciu sprawy i została do niej przydzielona prokurator Ewa Wrzosek. To właśnie ona nie pozwoliła uczestniczyć w przesłuchaniu pełnomocnikowi Skrzypek. Współpracownica Kaczyńskiego była przesłuchiwana w obecności dwóch adwokatów austriackiego architekta, który utrzymuje, że jest poszkodowany w tej sprawie. Obaj są powiązani z Romanem Giertychem, posłem KO, którego interesują głównie rozliczenia PiS. Nie było w sali protokolanta, a przesłuchanie nie było nagrywane. Z czterech i pół godziny przesłuchania został sporządzony protokół liczący zaledwie 9 stron. Nikt nie wie, co się działo za zamkniętymi drzwiami i dlaczego protokół z przesłuchania jest tak lakoniczny. Po trzech dniach od tego przesłuchania Barbara Skrzypek zmarła na zawał serca. PiS utrzymuje, że związek przyczynowo skutkowy jest widoczny jak na dłoni, a prokuratura grozi, że pozwie każdego, kto powiąże przesłuchanie z późniejszą śmiercią Skrzypek. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej skomentował publicznie, że prokurator Ewy Wrzosek podjęła błędną decyzję w sprawie przebiegu przesłuchania.